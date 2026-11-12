Patri Guijarro: "Nos ha faltado gasolina"

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Barcelona, 12 nov (EFE).- La capitana del Barcelona, Patri Guijarro, reconoció este jueves que al conjunto azulgrana le faltó energía en los últimos minutos del partido ante el Arsenal (1-1) para culminar la remontada después de lograr el tanto del empate.

"Nos ha faltado gasolina, nos ha faltado energía. Cuando empatas, acostumbras a sacar un plus de energía, a dar un paso adelante, como hemos hecho, buscando atacar y generar más peligro. Pero creo que nos ha faltado ese punto extra para dar un poco más", admitió la internacional española.

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En declaraciones a los medios en la zona mixta del Spotify Camp Nou, la centrocampista mallorquina, que ya esperaba un planteamiento "similar" al que presentó el conjunto inglés en la final de Lisboa de 2025, destacó las numerosas ocasiones de gol que generó el Barcelona, especialmente en la primera mitad, en la que consideró que su equipo hizo méritos suficientes para adelantarse en el marcador.

"En la primera parte hemos tenido muchísimas ocasiones. Han sacado varios balones prácticamente bajo palos, incluso de la misma línea de gol, y también hemos dispuesto de muchos córneres", señaló.

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Finalmente, preguntada por si la acumulación de lesiones y los problemas físicos pudieron pasar factura al equipo en el tramo final, la capitana azulgrana aseguró que el vestuario era consciente de las dificultades que afrontaría esta temporada y reivindicó el compromiso de las jugadoras disponibles.

"Ya sabíamos la temporada que nos esperaba y somos plenamente conscientes de la situación. Pero nosotras nunca vamos a bajar los brazos, independientemente de las circunstancias. Al contrario, vamos a seguir animando y apoyando a las compañeras que no están, porque sabemos que ellas también querrían estar ahí y que hoy se habrían dejado la piel en el campo", concluyó. EFE

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