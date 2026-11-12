La Guardia Civil pide a Igualdad y Tribunal de Cuentas datos de las pulseras antimaltrato

Guardar

Madrid, 12 nov (EFE).- Agentes de la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para reclamar información a petición de la Fiscalía Europea, ante un posible fraude con fondos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE la presencia de agentes de la UCO en el Ministerio de Igualdad, mientras que el Tribunal de Cuentas ha informado de que efectivos de esta unidad se encuentran en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid, en relación con una solicitud de información.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a fondos de la Unión Europea destinados a la compra de estos dispositivos electrónicos, utilizados para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia machista.

En un comunicado, la EPPO ha confirmado que está llevando a cabo diligencias de investigación tanto en el Ministerio de Igualdad como en el Tribunal de Cuentas, sin ofrecer por el momento más detalles sobre el alcance de las actuaciones.

PUBLICIDAD

El Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 22 de septiembre un informe de fiscalización sobre la contratación, ejecución y control del servicio de dispositivos telemáticos de seguimiento de medidas de alejamiento en el ámbito del Ministerio de Igualdad.

El organismo fiscalizador ha precisado que dicho informe, de carácter público, está disponible para su consulta. EFE