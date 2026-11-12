Irene Paredes: "Es un empate que sabe a poco"

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Barcelona, 12 nov (EFE).- La defensa del Barcelona Irene Paredes reconoció que el empate ante el Arsenal (1-1), en el encuentro disputado este miércoles en el Spotify Camp Nou, dejó un sabor agridulce en el vestuario azulgrana, después de que su equipo generara numerosas ocasiones para llevarse la victoria.

"Es un empate que sabe a poco, teniendo en cuenta todas las ocasiones tan claras que hemos generado, sobre todo en la primera parte. Cuesta creer que no hayamos conseguido marcar antes y que hayamos tenido que esperar hasta la segunda mitad para hacerlo. Aun así, también hay que poner en valor el trabajo defensivo del Arsenal. Es un equipo que está entre los mejores de Europa y hoy lo ha demostrado", argumentó la internacional española.

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En la zona mixta del Spotify Camp Nou, la central vasca consideró que el Barcelona hizo méritos suficientes para conseguir los tres puntos, aunque reconoció que el desgaste físico pudo pasar factura en la segunda mitad.

"Creo que hemos estado muy bien en la primera parte. En la segunda, quizá pesaban un poquito más las piernas. En el centro del campo estás obligado a estar en el marcaje uno para uno y tienes que correr mucho. Creo que hemos hecho méritos para ganar el partido, pero no ha podido ser", señaló.

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Por último, Paredes destacó el buen trabajo defensivo del conjunto azulgrana ante uno de los equipos con mayor potencial ofensivo del fútbol europeo. En ese sentido, puso el acento en la capacidad del Barcelona para contener los centros laterales y las acciones a balón parado del conjunto inglés.

"Hoy creo que hemos cometido pocos errores, nos hemos concedido muy poquito y hemos defendido muy bien los córners. Nos han centrado poco de manera lateral y es el equipo que más centros laterales mete, con grandes rematadoras. Eso lo hemos hecho muy bien", concluyó. EFE

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