España domina 0-1 al descanso con un gol de penalti de Baena

Praga, 12 nov (EFE).- La selección española domina este jueves por 0-1 al descanso de su partido de la quinta jornada de la Liga de Naciones ante la República Checa en Praga, con un gol de penalti anotado por Álex Baena en el minuto 39 del duelo.
La pena máxima fue por una mano de Lukas Ambros que detectó el VAR.
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Tras el 0-1, Fabián Ruiz estrelló un remate con la derecha en la cruceta. EFE
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