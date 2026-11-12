El Tribunal Superior de Navarra confirma la condena a 6 años de prisión a un acusado que violó a un hombre en Tudela

10/05/2021 Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona, a 10 de mayo de 2021, en Pamplona, Navarra, (España). POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 6 años de prisión impuesta el pasado julio por la Audiencia Provincial a un acusado que violó a un hombre en Tudela que se encontraba en "un estado profundo de somnolencia o inconsciencia".

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado cometió un delito de agresión sexual con acceso carnal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de embriaguez. No podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 8 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 5 años.

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En concepto de responsabilidad civil, el encausado indemnizará al denunciante con 30.000 euros por el daño moral.

El procesado y la víctima mantenían una relación de amistad. El 2 de febrero de 2024, tras haber estado "de bares" en Pamplona, el acusado le propuso a su amigo ir a Tudela, seguir de bares e ir después a dormir a la casa de su madre.

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Una vez en la capital ribera, se reunieron con una amiga de ambos. Tras haber estado en varios bares donde, según consta en la resolución judicial, consumieron bebidas alcohólicas, en concreto cervezas, unos chupitos y combinados, estuvieron en una discoteca. De madrugada, se fueron el inculpado y su amigo, que estaba "muy influenciado por las bebidas alcohólicas consumidas", a dormir a la casa de la madre del primero.

El denunciante se metió en la cama, "alcanzando un estado profundo de somnolencia o inconsciencia por la ingesta de bebidas alcohólicas, situación que fue aprovechada por el procesado [..] para meterse en su cama y realizarle numerosos actos sexuales", reza la sentencia.

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Por la mañana, añade la resolución, el hombre se despertó "con malestar, muy agitado". Fue al baño y "se percató de que tenía marcas de chupetones repartidas por el cuerpo, lo que le hizo entrar en estado de shock".

Al día siguiente, en Pamplona, cuando estaba con varios amigos cenando, el perjudicado "se encontraba muy ansioso, alterado, no hablaba prácticamente, y tras comentar sus sospechas y mostrar las lesiones que tenía por todo el cuerpo a su amiga [*], decidió acudir al centro de salud".

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Según se describe en la sentencia, presentaba hematomas y erosiones en diversas zonas de su cuerpo, así como trastorno por estrés postraumático.

En la sentencia dictada el pasado julio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial apreció la atenuante de embriaguez debido a que el condenado se encontraba en el momento de los hechos influenciado "de forma leve" por la ingestión de bebidas alcohólicas.

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VARIOS Y RELEVANTES DATOS PERIFÉRICOS

La defensa recurrió la condena ante el Tribunal Superior, en donde volvió a reclamar la absolución y, subsidiariamente, la rebaja de la pena impuesta. La fiscalía y la acusación particular, por su parte, abogaron por la confirmación del fallo.

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Para la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que desestima íntegramente la apelación de la defensa, el testimonio de la víctima fue corroborado "por varios y relevantes datos periféricos".

En concreto, según enumera el Tribunal, por las manifestaciones de varios testigos presentes en la cena del día siguiente, que comprobaron el estado de nerviosismo y el malestar de su amigo.

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La Sala también considera relevante tanto un informe de la Policía Foral, en el que figuran conversaciones entre el encausado y la víctima, como otro dictamen pericial tecnológico, que contiene una conversación en Instagram entre el denunciante y una amiga, en la que esta le cuenta una conversación con videollamada que ella había tenido con el acusado con ocasión de estos hechos.

El último dato periférico relevante, destaca el Tribunal, estriba en la asistencia sanitaria a la víctima prestada el 4 de febrero, en cuyo informe "figura un diagnóstico de sospecha de agresión sexual".

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