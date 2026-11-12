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El Supremo de Rumanía confirma de forma definitiva la absolución de Digi en un caso de sobornos y blanqueo

10/12/2025 Edificio de Digi POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DIGI
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El Tribunal Superior de Casación y Justicia de Rumanía --máxima instancia judicial del país-- ha dictado una sentencia firme que confirma la absolución de Digi Romania, de sus actuales y antiguos directivos y del resto de implicados en una causa penal por supuestos sobornos y blanqueo de capitales vinculada a los derechos del fútbol rumano, según ha informado Digi Communications al mercado.

De acuerdo con el hecho relevante remitido a la Bolsa de Valores de Bucarest y al regulador financiero rumano, el fallo, emitido este miércoles, 11 de noviembre, desestima por infundado el recurso presentado por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) contra la sentencia dictada hace casi un año, el 25 de noviembre de 2025, por el Tribunal de Apelación de Bucarest.

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Aquella resolución previa de la Sección Segunda de lo Penal ya había absuelto a todos los acusados al considerar que los presuntos hechos delictivos investigados no llegaron a producirse, al tiempo que ordenó levantar el embargo impuesto inicialmente sobre los activos de la filial rumana.

El caso, del que la compañía ya había informado en su folleto de salida a Bolsa del 26 de abril de 2017, se remonta a una investigación abierta ese mismo año por la Fiscalía anticorrupción rumana sobre un acuerdo firmado en 2009 entre RCS & RDS (anterior denominación de Digi Romania) y Bodu SRL, una firma hotelera propiedad del expresidente de la Liga Profesional de Fútbol de Rumanía, Dumitru Dragomir.

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En el marco de aquellas pesquisas sobre una supuesta trama relacionada con los derechos de retransmisión del fútbol en el país, la DNA llegó a atribuir en mayo de 2017 al propio Bulgac la condición de sospechoso por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En su comunicado de este jueves --en el que también se menciona a la sociedad Integrasoft como parte implicada en el proceso--, Digi ha subrayado que desde el inicio sostuvo que las acusaciones penales formuladas en su contra carecían por completo de fundamento.

Asimismo, ha destacado que esta sentencia firme del alto tribunal pone fin de manera definitiva a todos los cargos y respalda la postura mantenida de forma constante por el grupo.

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EuropaPress

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