El Ministerio de Cultura y el Instituto de Mujeres recuperan la Biblioteca de Mujeres

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Madrid, 12 nov (EFE).- El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Igualdad han firmado este jueves un protocolo general de actuación para colaborar en la puesta en marcha de la Biblioteca de Mujeres a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura y el Instituto de Mujeres.

Este centro se creará a partir de los fondos bibliográficos y documentales que fueron donados por Marisa Mediavilla -impulsora de la biblioteca original- al Instituto de Mujeres en 2006 y que actualmente se encuentran custodiados principalmente entre el Museo del Traje y el Centro de Documentación del Instituto de Mujeres, entre otras ubicaciones.

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Los fondos están formados por 30.000 volúmenes compuestos por estudios y ensayos feministas, biografías, obras de creación artística y literaria, además de literatura gris, revistas y colecciones especiales como agendas, calendarios, carteles, folletos, sellos, pegatinas, tarjetas, tebeos y chapas.

Como han informado los ministerios de Cultura y de Igualdad en un comunicado, ambas instituciones trabajarán para elaborar un diagnóstico general sobre "la composición, catalogación, conservación, accesibilidad y necesidades de tratamientos técnico de la colección".

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Asimismo, identificarán las "necesidades profesionales, funcionales, técnicas, espaciales y de equipamiento" de la futura biblioteca.

La Biblioteca de Mujeres tiene su origen en 1985, cuando la documentalista y bibliotecaria española Marisa Mediavilla creó esta colección para favorecer su conservación y difusión, hasta 2006 cuando el fondo fue cedido al Instituto de Mujeres donde ahora están disponibles para consulta e investigación a través de su Centro de Documentación. EFE

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