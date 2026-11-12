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Confirman la pena de 4 años a una estafadora del amor que obtuvo 400.000 € de un anciano

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San Sebastián, 12 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de cuatro años que la Audiencia de Gipuzkoa impuso a una mujer por estafar una cantidad próxima a los 400.000 euros a un octogenario, viudo tras 60 años de matrimonio, al que hizo creer que mantenían una relación sentimental.

Tras conocerse en un restaurante de Bruselas (Bélgica), la mujer engañó a la víctima, actualmente afincada en San Sebastián, para comprar una vivienda juntos en Denia (Alicante) y que hiciera cuantiosas transferencias económicas a su favor.

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Además de los citados cuatro años de prisión, el pasado junio la Audiencia de Gipuzkoa impuso por estos hechos a la estafadora una multa de 2.160 euros y le obligó a indemnizar al varón con 265.150 euros, más los gastos notariales de la operación inmobiliaria, además de revocar la donación que le hizo y obligarle también a devolverle los 132.055 euros recibidos.

Tras este fallo, tanto la condenada como la víctima recurrieron la decisión ante el TSJPV, la mujer para solicitar su libre absolución, y el afectado para que la pena de cárcel impuesta se elevara hasta los ocho años.

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No obstante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado ahora, en una nueva resolución, ambas pretensiones y ha confirmado la condena de la Audiencia de Gipuzkoa ya que, entre otros motivos, la pena impuesta no fue "manifiestamente arbitraria" ni resultó "inadmisible", dado que tampoco se produjeron en este caso "factores de individualización incorrectos". EFE

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