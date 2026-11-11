Vilà asumirá el 19 de diciembre el arzobispado de Barcelona con "respeto y humildad"

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Barcelona, 11 nov (EFE).- El obispo de Girona, Octavi Vilà, ha confirmado que asumirá su cargo de nuevo arzobispo de Barcelona a partir del 19 de diciembre, tomando el relevo del cardenal Joan Josep Omella, una nueva responsabilidad que ha dicho que asumirá con "respeto y humildad".

Al mediodía, la Santa Sede ha publicado en su boletín oficial que el papa León XIV ha aceptado la renuncia de Omella y que nombra como sustituto a Vilà.

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El cardenal esperaba el relevo al frente del arzobispado de Barcelona desde 2021, porque fue entonces cuando cumplió los 75 años (ahora ya suma 80).

Vilà, que nació en Tarragona y tiene 64 años, es un monje de la orden del Císter de perfil catalanista que ocupó durante nueve años el cargo de abad en el monasterio de Poblet, en Tarragona, y que ejerce como obispo de Girona desde 2024.

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En una rueda de prensa en Girona, Vilà ha explicado que asume el cargo de arzobispo de Barcelona con "respecto y humildad" tras solo dos años como obispo de Girona.

Vilà ha aseverado que continuará en Girona hasta el 19 diciembre, momento en el que tomará posesión como arzobispo de Barcelona.

Será entonces cuando la Santa Sede proveerá al sucesor que considere "más oportuno" para el obispado de Girona, ha afirmado.

Vilà ha admitido que pasar de obispo de Girona a arzobispo de Barcelona es "un cambio importante" y ha señalado que una de sus prioridades será estar "al lado de los jóvenes".

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Omella se despide tras años con voluntad de tender puentes

En otra rueda de prensa, en este caso en Barcelona, Omella se ha despedido de sus 11 años al frente del arzobispado de la capital catalana, donde llegó en noviembre del 2015 en pleno proceso independentista.

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"Hemos vivido situaciones complejas, pero he tenido siempre en el corazón procurar hacer que las contrapartes se encuentren, tender puentes y hacer diálogo", ha afirmado el cardenal aragonés.

Natural de Cretas, pueblo turolense donde se habla catalán y que está a escasos kilómetros de la provincia de Tarragona, Omella ha explicado que durante sus años en Barcelona ha aprendido "a querer mucho más a Cataluña y a su gente".

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"Siento que me voy enamorado de esta tierra", ha afirmado Omella, que ha explicado que, como no quiere hacer "sombra" al nuevo arzobispo, se trasladará a vivir a una casa sacerdotal de Zaragoza.

De Vilà, Omella ha dicho que hace muchos años que lo conoce, porque pasaba semanas de plegarias en Poblet cuando era abad de ese monasterio tarraconense.

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"Es un hombre sencillo, preparado intelectualmente, de plegaria, que quiere a esta tierra -Cataluña- y que crea puentes de comunión entre todos, lo que es bueno", ha afirmado el cardenal EFE

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