Una conferencia europea aborda la vivienda y la migración como problemas de salud pública

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Bilbao, 11 nov (EFE).- La vivienda y la migración son dos de los problemas principales de salud pública que aborda la 19ª Conferencia Europea de Salud Pública que se celebra esta semana en Bilbao, y que reúne a cerca de 2.800 profesionales de más de 80 países en el Palacio Euskalduna.

La conferencia se celebra en la capital vizcaína desde este miércoles 11 de noviembre hasta el viernes 13 y tiene su centro de gravedad en la salud urbana, el cambio climático y la equidad.

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El presidente del comité científico, Eduardo Satué, ha señalado en una entrevista a EFE que para 2050 se prevé que alrededor del 70 % de la población mundial viva en zonas urbanas, lo que obliga a adaptar el diseño y la planificación de las ciudades.

El también expresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y farmacéutico comunitario en Maella (Zaragoza) ha destacado las supermanzanas de Barcelona, que peatonalizan grupos de calles antes congestionadas por el tráfico, como ejemplo de una medida con impacto positivo demostrado.

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Pero ha advertido de que esas zonas "son un sitio muy apetecible para vivir" y de que, si la experiencia se queda en una muestra aislada, "lo que genera es gentrificación".

Es decir, si solo un barrio ofrece silencio, aire limpio y seguridad vial, la demanda para vivir allí crece de forma desproporcionada, y el resultado es que, "al final, lo disfrutan unos pocos".

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Sobre el calor, ha señalado que "no es lo mismo pasar una ola de calor en un chalé con aire acondicionado y piscina que en un piso de 50 metros cuadrados donde viven muchas personas y que no tenga ningún tipo de climatización".

Esa desigualdad ante el calor la ha medido un proyecto de ciencia ciudadana desarrollado en Bilbao, en el que población migrante fotografió su propia exposición a las altas temperaturas en sus viviendas y sus puestos de trabajo.

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Satué ha relatado que una de esas imágenes muestra a un albañil subido a un andamio un día de 38 grados, manipulando varas de hierro ardiendo, y ha destacado esa metodología como aportación española al congreso.

Sobre las políticas migratorias, ha sostenido que la cuestión no se resolverá con medidas más o menos represivas en un territorio, sino con compromisos internacionales que mejoren la calidad de vida.

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Ha recordado que las migraciones "han existido a lo largo de toda la historia y van a seguir existiendo" y ha situado este asunto entre los que el congreso plantea con evidencia científica.

Ha resumido el enfoque del congreso en que para la salud "importa más el código postal que el código genético" y ha situado los determinantes sociales, la educación, el trabajo, la vivienda y la alimentación, por delante de la respuesta biosanitaria.

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El responsable científico ha calificado además de "trágico" que España dedique a salud pública el 2 por ciento del gasto sanitario, a su juicio la mitad de la media europea, y que la mitad de ese porcentaje sean vacunas.

Sobre la Agencia Estatal de Salud Pública, ha indicado que su creación se planteó en 2011 y que quince años después "todavía no la tenemos real", y ha precisado que su reglamento aún no ha salido.

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El Gobierno Vasco ha afirmado que esta edición del congreso bate los récords de participación científica, con más de 3.000 comunicaciones recibidas de 146 países y más de 450 propuestas de talleres, de las que el programa acoge unas 150.

La conferencia es el principal foro europeo de salud pública y la organizan la EPH Conference Foundation y la Asociación Europea de Salud Pública, con SESPAS y la fundación vasca BIOEF.

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El programa se articula en cinco sesiones plenarias, 16 áreas temáticas y más de 2.200 presentaciones, bajo el lema 'Sinergias urbanas y globales', e incluye sesiones abiertas a la ciudadanía sobre vivienda y salud, migración y salud y cambio climático y salud.

La conferencia no se celebraba en España desde Pamplona en 1998, en una edición que reunió a entre 400 y 500 profesionales frente a los cerca de 2.800 de esta. EFE

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