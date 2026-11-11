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Manifestantes cortan la carrera de San Jerónimo en un intento de llegar hasta el Congreso

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Madrid, 11 nov (EFE).- Varias decenas de manifestantes han cortado este miércoles la madrileña carrera de San Jerónimo en un intento de llegar hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, una protesta que agentes de la Policía Nacional han frustrado.

Se trata de un grupo de ciudadanos que permanecía anteriormente en la Gran Vía, donde se han vivido momentos de tensión entre miles de manifestantes que se han concentrado para reclamar una vivienda digna y la mejora de los salarios.

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Tras el corte de la Gran Vía, un grupo reducido de manifestantes se ha dirigido hacia unos grandes almacenes de la calle Preciados, donde han gritado "hoy no se consume, hoy no se trabaja".

Una vez pasado este piquete informativo en las puertas del comercio, los manifestantes se han desplegado hacia la carrera de San Jerónimo, donde agentes de la Policía Nacional les esperaban para impedir su llegada al Congreso de los Diputados.

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"Tú también pagas alquiler", le han gritado los manifestantes a los agentes.

Además, han leído un texto en el que han recordado los motivos que les han llevado a participar en la huelga general, convocada este miércoles por el Sindicato de Inquilinas y el resto de organizaciones sindicales en todo el país. EFE

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