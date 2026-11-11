Kane bendice a Pochettino como posible técnico del Manchester United

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Londres, 11 nov (EFE).- Harry Kane, capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern de Múnich, bendijo a Mauricio Pochettino como posible nuevo entrenador del Manchester United.

Kane y Pochettino compartieron varios años en el Tottenham Hotspur, con el que alcanzaron la final de la Liga de Campeones en 2019 y el subcampeonato en la Premier League, hasta que el argentino fue despedido unos meses después de la final del torneo continental que el Tottenham perdió en Madrid ante el Liverpool (0-2).

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"Mauricio y yo tenemos una fantástica relación. Es uno de los entrenadores que más impacto ha tenido en mi carrera. Necesité su apoyo y él me ayudó dentro y fuera del campo, lo que fue muy bueno", dijo Kane este miércoles en la rueda de prensa previa al partido contra Croacia en la Liga de Naciones.

Pochettino, actual entrenador de la selección estadounidense, aparece entre los candidatos a fichar por el Manchester United en caso de que el club de Old Trafford decida despedir a Michael Carrick.

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"Es un entrenador fantástico. Ha dirigido a algunos de los mejores clubes del mundo. No podría hablar mejor de él. Ahora tenemos que esperar y ver qué pasa, pero es una gran persona y un gran entrenador", añadió Kane.

El delantero del Bayern sumará este jueves su partido número 126 con Inglaterra, superando a Peter Shilton y convirtiéndose en el que más ha jugado en la historia de los 'Three Lions'. EFE

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