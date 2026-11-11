Irene Montero pide la dimisión de Marlaska por la "represión intolerable" en la huelga

Guardar

Madrid, 11 nov (EFE).- La dirigente de Podemos Irene Montero ha pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de ser el responsable de una "represión intolerable" y cargas policiales contra los manifestantes en la huelga general que se celebra esta jornada.

En declaraciones a los medios durante las movilizaciones, Montero ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aparte a Grande-Marlaska de las listas del PSOE.

PUBLICIDAD

La candidata de la formación morada se ha preguntado si el Ejecutivo puede responder por qué ha ordenado esta violencia policial contra una huelga general, al tiempo que ha calificado de insoportable la actuación de los agentes y ha recalcado que el Gobierno debe asumir la responsabilidad política de unos hechos que persiguen "meter miedo" para disuadir a la ciudadanía.

La exministra ha asegurado que la jornada de protesta se ha saldado con más de 50 personas detenidas "por ejercer su derecho a huelga" y múltiples manifestantes y trabajadores heridos con "cabezas abiertas, costillas rotas y ojos hinchados" debido al uso de porras y gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

Así, ha exigido la "libertad inmediata y sin cargos" para los detenidos y ha defendido necesidad de la huelga como herramienta fundamental para sostener los derechos laborales "gobierne quien gobierne".

Montero ha celebrado la afluencia de manifestantes pese a las condiciones climáticas en una huelga general que, ha afirmado, "es la primera de muchas". EFE

PUBLICIDAD