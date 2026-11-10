Investigadores validan un método para medir la exposición a la pornografía violenta

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Madrid, 10 nov (EFE).- Científicos de varios centros de investigación españoles han validado una metodología que permite medir y evaluar la exposición a contenidos pornográficos y diferenciar los distintos niveles de violencia sexual que hay en cada uno de ellos.

Así, la metodología permite diferenciar entre los contenidos pornográficos en los que se pueden ver prácticas sin contenido violento; los que incluyen un contenido coercitivo (violencia psicológica aunque no exista una agresión física explícita); y los que muestran agresiones físicas explícitas y provocación de dolor.

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Lo han diseñado investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), de la Universidad de Alicante (UA) y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Epidemiología y Salud Pública, dirigido por la investigadora del ISCIII Belén Sanz Barbero, y han publicado los resultados de su trabajo en la revista Frontiers in Psychology.

La 'herramienta', que han bautizado como 'Pornography Violence Exposure Scale (PVES)', permite distinguir la exposición a contenidos pornográficos según su nivel de violencia y explorar su relación con la violencia sexual como un problema de salud pública.

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Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre pornografía analizaban la frecuencia de consumo o los patrones problemáticos de uso, pero no existían instrumentos validados que permitieran diferenciar de forma rigurosa el nivel de violencia según el tipo de contenido consumido, ha señalado el ISCIII en una nota de prensa.

La nueva escala cubre esta laguna, ya que permite analizar la exposición a contenidos violentos como un continuo, y clasifica los contenidos en esos tres niveles diferenciados según el nivel de violencia contenido.

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La validación se realizó con 2.181 jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en España que habían visto pornografía en el último año, y la escala que han diseñado mostró una estructura sólida, buena fiabilidad y un funcionamiento equivalente en hombres y mujeres y en distintos grupos de edad.

Una mayor exposición a pornografía violenta se asoció con una mayor probabilidad de haber sufrido o ejercido violencia sexual, y la asociación fue más fuerte con haberla ejercido.

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En cambio, la exposición apenas se relacionó con la excitación sexual, el disfrute de las relaciones o la valoración de la pareja, lo que indica que la escala mide específicamente la exposición a contenidos violentos, han explicado los investigadores en la misma nota.

El equipo ha subrayado que no basta con saber cuánta pornografía se ve; importa qué se ve, y la escala permite medirlo con rigor, y que al tratarse de un estudio transversal, los resultados muestran asociaciones, no relaciones de causa y efecto.

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La principal aportación del trabajo es una herramienta con la que las próximas investigaciones podrán analizar esa relación con precisión y comparar resultados entre estudios.

La escala está pensada para la investigación y para orientar programas de prevención y educación afectivo-sexual, no para diagnosticar ni clasificar a personas concretas.

En el primer nivel -prácticas sin contenido violento y sin dolor- el 'PVES' incluye desnudos, relaciones sexuales consentidas, escenas de dominación pero sin dolor, o juegos con fluidos.

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En el segundo -contenidos coercitivos- incluye escenas de sexo con personas intoxicadas o inconscientes, amenazas verbales e insultos o relaciones no consentidas y con fuerza física.

Y en el tercero -agresión física explícita y provocación de dolor- se catalogan las agresiones físicas directas (tirones de pelo, bofetadas o golpes), la asfixia o la utilización de instrumentos que provocan dolor (látigos, azotes o ataduras). EFE

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