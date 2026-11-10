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Estudian en Clunia (Burgos) la transición de una ciudad celtíbera a una romana

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Burgos, 10 nov (EFE).- Un equipo de investigadores lleva tres años excavando e investigando para intentar aclarar cómo fue la transición de la ciudad celtíbera de Klounioq, que surgió al menos en el siglo IV a.C, a la romana de Clunia, situada muy cerca, porque hay 70 u 80 años de esa transición que no están claros.

El director de la investigación, Luis Valdés, ha explicado en rueda de prensa que la hipótesis que manejan en este momento fue que las tropas romanas no consiguieron doblegar a Klounioq, que parece que no fue conquistada, sino que se fue vaciando de forma progresiva, quizás por el atractivo de la rica ciudad romana próxima.

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En la campaña de excavaciones de este verano se han localizado en Klounioq, en el término municipal de Quintanarraya, una zona de fundición del siglo II a. C. y los restos de una torre defensiva arévaca única en Castilla y León.

Por sus dimensiones monumentales, su depurada técnica constructiva y los materiales empleados, esta edificación, en la que continuarán las investigaciones en la campaña del próximo verano, representa un caso único en la poliorcética arévaca y carece de paralelos en Castilla y León.

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“No parece que la torre, de cinco por cinco metros de base y que pudo tener una altura de entre cinco y ocho metros, fuera destruida en un ataque sino que durante siglos sus piedras se fueron quitando para otros usos, desde construir casas a desmenuzarlas para usarlas como firme de caminos”, ha referido Valdés.

La campaña arqueológica de 2026 ha sacado también a la luz un área artesanal especializada en hierro y cobre del siglo II a.C., que es posiblemente la más grande localizada en la península ibérica.

Se trata de los restos de dos hornos de reducción y un taller cuyo suelo estaba pavimentado con piedras calizas, cantos rodados, trozos de escoria y cerámicas para prevenir incendios.

En esta área se fundía mineral de hierro, se procesaba cobre y se elaboraba bronce.

Además, los objetos manufacturados se enmangaban con astas de cérvido, de las que se han localizado varios ejemplares en un estado de conservación precario.

El análisis de carbono 14 de un laboratorio de Florida (EEUU) en muestras de carbón sitúa la actividad del taller en el segundo tercio del siglo II a. C. al siglo I a. C..

Entre los restos cerámicos destaca una tobera moldeada a mano y a torno, una pieza poco habitual de localizar, que se utilizada para canalizar el aire de los fuelles hacia el horno.

También se han encontrado un cuchillo, varias herramientas metálicas, agujas, chapas, alambres y salpicaduras de fundición, además de una treintena de útiles en asta de cérvido deshecho de los enmangues de útiles y herramientas. EFE

psb/mr/jdm

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