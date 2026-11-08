Feijóo: "Hacer una coalición de Gobierno con Vox no depende de mí"

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Madrid, 8 nov (EFE).- El presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que su objetivo es gobernar en solitario y que, por lo tanto, tener que hacer una coalición de Gobierno con Vox no depende de él, sino del voto de los españoles.

"El objetivo está muy claro: tener una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado y tener acuerdos de apoyo parlamentario con la tercera fuerza, que es Vox. Pero eso va a depender de los españoles. Hacer una coalición de Gobierno no depende de mí", ha afirmado en una entrevista con El País que se publica este domingo.

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En el caso de tener que negociar con Vox, ha indicado que establecería "unas líneas rojas claras", como no hacer pactos fuera de la Constitución, no recentralizar el Estado y establecer una política en materia de igualdad y de derechos que considera "muy consolidada" dentro del PP.

Ha revelado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "jamás" le ha hablado de pedirle ministerios o vicepresidencias en el caso de tener que llegar a un pacto de Gobierno, y ha reiterado que el contenido del concepto de prioridad nacional que pide la fuerza ultraderechista ha quedado fijado "en el arraigo, no en la nacionalidad, y en el respeto a la Constitución y a los tratados europeos".

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"Por otra parte, en los servicios públicos, siempre que la demanda es superior a la oferta, se establecen unas prioridades y unos criterios. Se pedirán determinados años de censo, una residencia oficial legal...", ha abundado sobre la prioridad nacional.

Preguntado sobre si no es xenófobo el concepto de prioridad nacional, que da preferencia de los nacionales sobre los extranjeros, ha respondido que su partido no tiene por qué defenderse de lo que no es ni ha sido nunca, y ha puesto como ejemplo que presiden Ceuta y Melilla, donde el 50 % de la población de Ceuta es musulmana.

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Sobre si mantendrá la asistencia sanitaria universal a los inmigrantes, ha señalado que "toda la gente que reside legalmente en España debe tener una sanidad pública" y que "quien esté de forma irregular debe tener unas prestaciones básicas" en el ámbito de la salud, la urgencia y la emergencia vital.

Ha anunciado que derogará los decretos de vivienda recientemente aprobados, porque "perjudican a los inquilinos y a los propietarios", que actualizará las pensiones con el IPC y que convocará el Pacto de Toledo, a los sindicatos, a la patronal y a los partidos para hablar de "viabilizar y garantizar el sistema público de pensiones".

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Por otro lado, cree que la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio fue una "negligencia en inmigración y en la protección de nuestras fronteras" y ha afirmado que espera "restablecer la confianza con Marruecos y aclarar quién estaba detrás de la invasión".

También considera que faltarle el respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un error que no te puedes permitir" si eres presidente del Gobierno, y sobre si cumplirá con el 5 % del gasto en defensa que exige el mandatario norteamericano ha respondido que podrá contestar cuando haga la auditoría de las cuentas públicas. EFE

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