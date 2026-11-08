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114-75. Titularidad y 18 puntos para Aday Mara en la paliza de los Thunder a los Wizards

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Washington, 7 nov (EFE).- Aday Mara anotó este sábado 18 puntos, su récord en la NBA, en la paliza que los Oklahoma City Thunder propinaron a los Washington Wizards por 114-75, en su segunda aparición como titular.

Mara terminó el partido con 18 puntos con un 8 de 10 en tiros de campo, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones. El pívot zaragozano incluso metió su triple en la liga, en el que resultó su primer intento desde el perímetro en diez partidos.

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El 'rookie' estuvo 27 minutos en pista, en su segunda titularidad con los Thunder. Las graves lesiones de Jalen Williams y Cason Wallace, y sobre todo la de Chet Holmgren, han abierto a Mara las puertas a la titularidad en los Thunder.

La gran actuación de Mara, campeón de la NCAA este 2026 y número doce del último 'draft', llegó ante los Wizards de AJ Dybantsa, elegido número uno en esa misma selección.

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Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 30 puntos y 9 asistencias, por 19 puntos de Jared McCain. Y para los Wizards, Dybantsa, precisamente, terminó con 19 puntos, por 15 puntos y 14 rebotes de Alex Sarr.

Fue la cuarta victoria seguida para unos Thunder (8-2) que se han repuesto a las lesiones de Williams, Wallace y Holmgren. Washington (4-6) encadena tres derrotas seguidas tras un buen inicio de campaña. EFE

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