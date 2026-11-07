Unionistas de Salamanca despide con emoción a Jesús de Miguel, su "eterno 22"

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Salamanca, 7 nov (EFE).- Unionistas de Salamanca y su afición dieron este sábado un emotivo adiós a su exjugador Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes, en el partido contra el Zamora en el estadio Reina Sofía.

El equipo albinegro, en el que ‘Demi’ jugó las temporadas 2021-2022 y 2022-2023 (esta última hasta su fichaje por el Castellón en enero de 2023) y dejó un gran recuerdo, mostró en su ‘Fondo Popular’ una camiseta gigante en homenaje al delantero, junto a una pancarta de ‘Eterno 22’ y cánticos en homenaje al madrileño.

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Asimismo, el club instaló un rótulo en el que se podía leer "De Miguel, eterno 22' y que se mantuvo en uno de los laterales durante todo el encuentro, en el lugar en el que se suele colocar el póster corporativo de Primera Federación.

Un encuentro lleno de emociones por el delantero que comenzó con un minuto de silencio y una ofrenda floral.

Además, en el Reina Sofía el homenaje a Jesús de Miguel tuvo una particularidad. En lugar de parar el partido en el minuto 9, por el número que llevaba en el Tenerife, se hizo en el 22, dorsal que lució en Unionistas.

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A este momento, el más emotivo de la noche, le acompañó un vídeo conmemorativo con las mejores jugadas del delantero madrileño y con el que Unionistas despidió a su "eterno 22". EFE

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(foto)