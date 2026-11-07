Terzic: “Mi sensación es que hoy hemos perdido dos puntos”

Guardar

Pamplona, 7 nov (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, trasladó la sensación de haber "perdido dos puntos” ante Osasuna tras ver cómo Catena igualó la contienda con el 1-1 final.

"Todo el mundo sabe que en el fútbol si metes solo un gol y el partido no ha terminado tú tienes que defender. Hemos tenido que luchar 95 minutos hasta el final, no hemos podido despejar el centro en su gol. Mi sensación es que hoy hemos perdido dos puntos”, analizó el míster del conjunto bilbaíno sobre lo sucedido en el empate a uno en El Sadar.

PUBLICIDAD

Terzic afirmó que Nico se sintió "algo cansado” tras marcar. "Sabemos de su calidad, en el descanso lo hemos abrigado y ha estado más activo, ha ofrecido no solo con balón, sino con balón. Es un jugador tan importante para nosotros y para la selección”, continuó.

"Si hubiésemos anotado el segundo gol es un partido diferente. De todos modos, no creo que hayamos sido lo suficientemente clínicos despejando balones. Debemos aprender de los errores en los 5 últimos minutos”, comentó.

PUBLICIDAD

El técnico alemán indicó "no estar al 100% satisfecho” con la llegada del parón, pero "estamos en el buen camino, demostrando ser más flexibles y mayor estabilidad”. EFE

Le/sab