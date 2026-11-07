Temas del día de EFE España del domingo 8 de noviembre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los líderes de los partidos políticos participan en diversos mítines en el último fin de semana de la precampaña: el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se desplaza a Bilbao; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Málaga junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, celebra un acto en Palma.

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ELECCIONES CATALUÑA (Serie Previa)

Madrid - Los 48 escaños del Congreso que hay en juego en Cataluña pueden ser claves en las elecciones del 29N, en las que PSC quiere aportar los escaños necesarios para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, el PP busca recortar distancias con los socialistas, mientras que ERC y Junts aspiran a ser nuevamente decisivos. Roger Mateos.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023829502)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - En la medianoche del jueves al viernes comenzará formalmente la campaña de las elecciones generales del 29N, pero en los días previos hay previstas convocatorias de calado que pueden marcar el camino hacia las urnas, incluida una jornada de huelga general.

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(Texto a las 08:25. 633 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021906965)

TRABAJO DESPIDOS

Madrid - El incremento continuado de las demandas por despido, hasta marcar máximo histórico, así como de los despidos colectivos, es interpretado por expertos y sindicatos dentro de un contexto de récord de empleo y de una mejora de su estabilidad y, por tanto, de las expectativas de una mayor indemnización.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021862007)

VIVIENDA LUJO

Madrid - En un momento de 'boom' del lujo residencial en España, una nueva generación de compradores más joven e internacional está transformando un mercado que, según los expertos consultados por EFE, evoluciona hacia activos con servicios hoteleros y a residencias de marcas de prestigio internacional, lo que también aumenta el valor de las viviendas de 'ultralujo', de más de 5 millones de euros.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8014013034)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Un frente asociado a la borrasca Bruna dejará cielos nubosos y cubiertos en la Península, con lluvias fuertes en Andalucía occidental, Extremadura y sistema Central, precipitaciones que localmente pueden ir acompañadas de tormentas, y que se producirán también en Canarias.

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DANA VALENCIA

València - El riesgo de nacimientos prematuros en las zonas afectadas por la dana de 2024 aumentó un 36 % respecto al que existía antes, debido probablemente al estrés sufrido por las gestantes durante las inundaciones, según un estudio que analiza casi 12.000 nacimientos y revela las consecuencias de las riadas sobre la salud de los bebés expuestos durante el embarazo. Concha Tejerina.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8011708312, 8011711571)

CINE ESTRENOS

Madrid - Cincuenta años después del temprano fallecimiento de Cecilia (Madrid, 1948 - Zamora, 1976), la película 'Cecilia: Una luz de mañana', que se estrena el próximo lunes, recuerda la faceta menos tímida de una artista que "siempre ha estado con nosotros", ha recordado su hermana Teresa en declaraciones a EFE.

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(Texto a las 09:40. 802 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8000674055) (Vídeo)

AUGUSTA EMERITA (Entrevista)

Mérida - La comunidad judía de Augusta Emerita se desarrolló entre los siglos I y VII de nuestra era y en su momento de esplendor llegó a contar con dos sinagogas, pero se sumergió en la clandestinidad a raíz de la feroz persecución que sufrió a finales del reino visigodo, según explica a EFE el catedrático de Historia Antigua de la UNED de Madrid, Raúl González Salinero.

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GASTRONOMIC FORUM (Entrevista)

Barcelona - La ingeniera aeronáutica Estel Blay prevé avances para la alimentación de los astronautas en futuros viajes a Marte que pasan por conseguir alimentos nutritivos, frescos y apetitosos porque de ello depende también el éxito de la misión y el estado anímico de la tripulación.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a las elecciones generales asiste al XXII Congreso del Sindicato de Estudiantes. Previamente hace declaraciones a los medios junto a Carlos Ochoa y Paula Leyva, portavoces del Sindicato y miembros de su Ejecutiva estatal. Sindicato de Estudiantes. Calle Hermanos del Moral, 33. (Texto)

10:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Foro por la Memoria organiza un homenaje por el aniversario de la llegada de las Brigadas Internacionales con una ruta que comienza en Ciudad Universitaria y finaliza en el monumento a las brigadas. Intercambiador de Moncloa.

10:30h.- Pamplona.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El coordinador general de IU y representante de Frente Amplio, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación. Plaza del Castillo. (Texto) (Foto)

10:30h.- Castelldefels (Barcelona).- ELECCIONES VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios en su visita a Castelldefels (Barcelona). Plaça de l'Església. (Texto)

11:00h.- Logroño.- ELECCIONES PP.- El PP organiza un acto de precampaña con la asistencia de su secretario general, Miguel Tellado, y su vicesecretaria general de Regeneración Institucional y cabeza de lista al Congreso por La Rioja en las elecciones generales del 29 de noviembre, Cuca Gamarra. Restaurante Delicatto. Prado Viejo, 66. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- ELECCIONES PSOE.- Presentación de la candidatura del PSOE en Madrid a las Elecciones Generales 29N,con la intervención del secretario general del PSOE-M, Óscar López, y los candidatos y ministros Margarita Robles, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska. Centro Cultural Conde Duque. Calle del Conde Duque, 11 y 'streaming' en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Bilbao.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, participa en un acto político del PSOE en Bilbao. Palacio Euskalduna y 'streaming' en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Málaga.- ELECCIONES PP.- El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, parcicipa junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto de precampaña. Polideportivo de Carranque y 'streaming' en las redes sociales del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Bilbao.- ELECCIONES PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, interviene en un acto político en Artxanda. Frente a la escultura 'Aterpe 1936'. (Texto) (Foto)

11:30h.- Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso, Ernest Urtasun, interviene en un acto político en Sant Feliu de Llobregat. Centro Cívico Tovalloles. (Texto)

12:00h.- Palma.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Mitin de Ara Més-Fronta Ampli protagonizado por la líder de la candidatura, Ada Colau. Plaza de Sant Jeroni. (Texto) (Foto)

12:00h.- Badalona (Barcelona).- ELECCIONES ERC.- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, intervienen en un acto político en Badalona. Pl. Països Catalans (en caso de lluvia: Teatro Blas Infante, C/ Andrés Segovia, 45. (Texto) (Foto)

12:00h.- Getafe (Madrid).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Acto de precampaña del Frente Amplio en el que intervienen los candidatos por Madrid Emilio Delgado y Tesh Sidi, junto a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. Centro Cívico Juan de la Cierva. Plaza de las Provincias, s/n. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en el acto de entrega del Premio a los Valores Europeos del PSC a Javier Solana. Casal Socialista Joan Reventós. C/ Pallars, 191. (Texto)

12:00h.- Pamplona.- ELECCIONES PP.- Coloquio abierto con la diputada del PP y número dos de la candidatura popular por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente de la gestora del PP en Navarra, Sergio Sayas. Hotel Tres Reyes. (Texto)

12:30h.- Vilanova i la Geltrú (Barcelona).- ELECCIONES JUNTS.- La cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, interviene en un acto en Vilanova i la Geltrú. Monumento a Francesc Macià y 'streaming' en el canal de YouTube de Junts per Catalunya. (Texto)

12:45h.- Telde (Gran Canaria).- ELECCIONES VOX.- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, participa en un acto de precampaña en Telde (Gran Canaria) con el candidato de su partido a la reelección como diputado por Las Palmas, Alberto Rodríguez. C/ Compañía de Jesús.

22:00h.- Sant Cugat del Vallès (Barcelona).- ELECCIONES GENERALES.- Debate electoral organizado por RTVE Catalunya entre los candidatos catalanes a las elecciones generales del 29 de noviembre, con la participación de Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts) y Juan José Aizcorbe (Vox). La 2 Cat y Ràdio 4.

ECONOMÍA

12:00h.- Logroño.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Las organizaciones profesionales agrarias UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA La Rioja han convocado un acto reivindicativo en Logroño para visibilizar las dificultades del campo y el encarecimiento de los carburantes. Plaza del Mercado. (Texto) (Foto)

12:00h.- Vigo.- CRISIS VIVIENDA.- La acampada por la Vivienda de Vigo celebra una asamblea para determinar el futuro de la protesta y fijar la fecha de una retirada que podría ser coordinada junto al resto de las activas en Galicia.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Gijón.- NÚCLEO NACIONAL.- Varios de los integrantes de la organización neonazi Núcleo Nacional detenidos el viernes en distintos puntos del país pasan previsiblemente este domingo a disposición del Juzgado de Instrucción plaza número 4. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

10:00h.- Alfafar (Valencia).- DANA VALENCIA.- Los Comitès Locals d’Emergència i Reconstrucció celebran una jornada de limpieza y una asamblea abierta bajo el lema “Salvem la Font Baixa”. C/ Veleta, 13, junto al olivo en memoria de las víctimas de la dana.

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- Pícnic de los profesores no universitarios en el Paseo del Prado. Puerta del Jardín Botánico. (Foto)

12:00h.- Sevilla.- MOVILIZACIÓN FEMINISTA.- Manifestación de la Marea Violeta de Andalucía bajo e lema "Contra el negacionismo derechos y políticas públicas feministas" Glorieta del Cid.

12:00h.- Zamora.- EXPOSICIÓN MICOLÓGICA.- Distintos tipos de hongos, tanto comestibles como tóxicos, se recogen en una exposición de setas que organiza la Asociación Micológica Zamorana. Colegio Universitario (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA VÍCTOR MANUEL.- Concierto del cantautor Víctor Manuel en el Festival Mar Abierto. Auditorio Alfredo Kraus.

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Bryan Adams, dentro de su gira mundial “Roll With The Punches”, una cita en la que el artista canadiense combinará las canciones de su último trabajo discográfico con algunos de sus grandes éxitos. Roig Arena.

EFE

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