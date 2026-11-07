Los servicios mínimos de la huelga en Renfe llegan al 72 % en la alta velocidad

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Madrid, 7 nov (EFE).- Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el martes 10 y el jueves 12 de noviembre por la huelga en Renfe convocada por el sindicato de maquinistas Semaf han alcanzado el 72 % para los servicios habituales de alta velocidad y trenes de larga distancia.

Según ha informado este sábado el ministerio en un comunicado, los servicios mínimos en los trenes de media distancia se han establecido en una media del 65 %, mientras que en mercancías se ha impuesto un porcentaje de servicios mínimos de un 20 % del servicio programado.

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De su lado, en Cercanías los servicios mínimos han quedado establecidos en función de las diferentes franjas horarias, de tal manera que en horario punta se han situado en el 75 % del servicio habitual, y en el resto del día, en el 50 %.

Los horarios punta son de 06:00 a 09:00 horas; de 13:30 a 15:30 horas, y de 18:30 a 20:30 horas.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha mantenido la convocatoria de una huelga y paros parciales en el grupo Renfe para los próximos 10 y 12 de noviembre, respectivamente, después de una segunda reunión celebrada ayer con el vicepresidente primero del Gobierno y titular de Economía, Carlos Cuerpo, que asumió de manera transitoria la titularidad del Ministerio de Transportes. EFE

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