Espana agencias

Los documentales 'Broken English' y 'Kiro', premiados en el Festival In-Edit Barcelona

Guardar

Barcelona, 7 nov (EFE).- 'Broken English', que repasa la carrera musical de la cantante británica Marianne Faithfull, y 'Kiro', un homenaje a Ana Kiro, emblema de la canción gallega, han sido los documentales premiados a la mejor producción internacional y nacional, respectivamente, en el Festival In-Edit Barcelona 2026.

Según ha informado la organización del festival en un comunicado este sábado, el jurado internacional ha destacado 'Broken English', de los directores Jane Pollard e Iain Forsyth, por "romper las convenciones del género documental musical" a través de un "dispositivo disruptivo y transgresor".

PUBLICIDAD

Asimismo, el festival ha otorgado una mención honorífica en la categoría internacional a 'Celtic Utopia', dirigida por Lars Lovén y Dennis Harvey, por su tratamiento de la historia reciente de Irlanda a través de la música folk.

En la sección nacional, el premio ha recaído en 'Kiro', de la directora María Yáñez y centrado en la cantante gallega Ana Kiro, del que el fallo ha resaltado el retrato de una artista que desafió los convencionalismos sociales para cantar en su lengua materna, el gallego, y que contribuyó a su crecimiento durante seis décadas.

PUBLICIDAD

Por su parte, en la categoría de cortometrajes, 'Is That All There Is?', de Kelli Miller, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje Internacional, mientras que 'El Perla', de Marta Busquets, ha obtenido el galardón al Mejor Cortometraje Nacional.

Como novedad, el festival ha estrenado en esta edición el Premi Apolo al Mejor Vídeo Musical, que ha sido concedido a 'Em torno boig', del artista Triquell, con dirección de Dardo Sedante, por su propuesta "artesanal" y su amalgama de referencias.

Tras la ceremonia de clausura y la proyección del filme 'The Best Summer', la organización ha recordado que una selección de 15 títulos de la programación oficial estará disponible en línea a través de la plataforma CaixaForum+ hasta el próximo 22 de noviembre. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

El Observatorio de la Vida Militar contabilizó 1.215 desistimientos en 2025, frente a 455 un año antes, y reclama mejorar los incentivos económicos y las ayudas a la movilidad

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Los trámites consulares mantienen pendientes los traslados de dos ciudadanos extranjeros identificados

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Fernando Clavijo ha reclamado un plan coordinado con recursos, medidas concretas y plazos de ejecución ante la presión migratoria en Canarias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

La NFL vuelve a Madrid: horarios y actividades para vivir el ambiente antes del Falcons-Bengals en el Santiago Bernabéu

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”