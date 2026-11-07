Los documentales 'Broken English' y 'Kiro', premiados en el Festival In-Edit Barcelona

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Barcelona, 7 nov (EFE).- 'Broken English', que repasa la carrera musical de la cantante británica Marianne Faithfull, y 'Kiro', un homenaje a Ana Kiro, emblema de la canción gallega, han sido los documentales premiados a la mejor producción internacional y nacional, respectivamente, en el Festival In-Edit Barcelona 2026.

Según ha informado la organización del festival en un comunicado este sábado, el jurado internacional ha destacado 'Broken English', de los directores Jane Pollard e Iain Forsyth, por "romper las convenciones del género documental musical" a través de un "dispositivo disruptivo y transgresor".

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Asimismo, el festival ha otorgado una mención honorífica en la categoría internacional a 'Celtic Utopia', dirigida por Lars Lovén y Dennis Harvey, por su tratamiento de la historia reciente de Irlanda a través de la música folk.

En la sección nacional, el premio ha recaído en 'Kiro', de la directora María Yáñez y centrado en la cantante gallega Ana Kiro, del que el fallo ha resaltado el retrato de una artista que desafió los convencionalismos sociales para cantar en su lengua materna, el gallego, y que contribuyó a su crecimiento durante seis décadas.

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Por su parte, en la categoría de cortometrajes, 'Is That All There Is?', de Kelli Miller, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje Internacional, mientras que 'El Perla', de Marta Busquets, ha obtenido el galardón al Mejor Cortometraje Nacional.

Como novedad, el festival ha estrenado en esta edición el Premi Apolo al Mejor Vídeo Musical, que ha sido concedido a 'Em torno boig', del artista Triquell, con dirección de Dardo Sedante, por su propuesta "artesanal" y su amalgama de referencias.

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Tras la ceremonia de clausura y la proyección del filme 'The Best Summer', la organización ha recordado que una selección de 15 títulos de la programación oficial estará disponible en línea a través de la plataforma CaixaForum+ hasta el próximo 22 de noviembre. EFE