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Feijóo elige este sábado Valladolid, la ciudad de Puente, para su primer mitin tras el accidente de Urda

06/11/2026 Cartel del mitin de Alberto Núñez Feijóo en Valladolid el 7 de noviembre. POLITICA PP DE VALLADOLID
06/11/2026 Cartel del mitin de Alberto Núñez Feijóo en Valladolid el 7 de noviembre. POLITICA PP DE VALLADOLID
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Valladolid para su primer mitin de campaña este sábado 7 de noviembre a las 12.00 horas, 10 días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha costado la vida a 69 personas.

Se trata de la ciudad natal del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que fue alcalde socialista de esta capital durante ocho años.

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Se da la circunstancia de que el el partido anunció el mitin, cuando el político vallisoletano todavía ejercía el cargo de ministro, pero anunció su dimisión al día siguiente, el martes 3 de noviembre. Además, comunicó su decisión de no concurrir como cabeza de la lista al Congreso de los Diputados por esta provincia.

En su primer mitin de campaña tras el accidente ferroviario, Feijóo estará precedido en las intervenciones por el presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo; y el presidente autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco.

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El mitin comenzará a las 12.00 horas en el pabellón 4 de la Feria de Valladolid, recinto que fue elegido también por el líder de Vox, Santiago Abascal, para celebrar un acto político que tuvo lugar en la tarde del día en el que se produjo el accidente de Urda, 28 de octubre.

Este domingo, 8 de noviembre, el líder del PP viajará a la provincia de Málaga para protagonizar otro acto electoral.

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EuropaPress

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