Domingo, 8 de noviembre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Madrid. El segundo de LaLiga EA Sports, el Atlético de Madrid, recibe al líder, el Barcelona, en un encuentro que pone el liderato en juego, pues solo dos puntos separan en la tabla a rojiblancos de los azulgranas. También se juegan este domingo los partidos de la undécima jornada Elche-Betis, Real Sociedad-Rayo Vallecano, Celta-Levante y Villarreal-Getafe.

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FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Brighton, sorprendente tercer clasificado y máximo goleador de la Premier, recibe al Brentford con la intención de prolongar su excelente inicio de temporada, mientras que el Manchester United, hundido en la zona baja de la clasificación y sin ganar desde agosto, intentará reaccionar frente al Aston Villa de Unai Emery. Además, el Liverpool, quinto y necesitado de recuperar terreno en la pelea por los primeros puestos, visita al Crystal Palace en la parte baja de la tabla, men tanto que el Chelsea, cuarto, se enfrenta al colista, el Sunderland. La jornada dominical se completa con el Ipswich-Bournemouth.

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TENIS PARÍS

París. El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, y el estadounidense Ben Shelton, tercer favorito, se enfrentan este domingo en la final del torneo ATP Masters 1.000 de París, en la que el ambos persiguen su quinto título del año. Información de Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL AMERICANO NFL MADRID

Madrid. Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu el segundo encuentro oficial de la NFL de fútbol americano en Madrid, después de que la competición desembarcara el pasado curso en la capital de España con el choque entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Real Madrid, líder de la Liga Endesa y único equipo invicto, recibe al UCAM Murcia en el partido más destacado de una séptima jornada, de la que también se disputan este domingo los encuentros Barça-Rio Breogán, Recoletas Salud San Pablo Burgos-Valencia, La Laguna Tenerife-Asisa Joventut, Casademont Zaragoza-Unicaja y Leyma Coruña-MoraBanc Andorra.

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MOTOCICLISMO G.P. CATAR MOTOGP

Redacción deportes. El español Marc Márquez (Ducati) puede proclamarse este domingo campeón del mundo de MotoGP por octava vez si gana el Gran Premio de Catar y su compatriota y rival por el título, Jorge Martín (Aprilia), no puntúa en el circuito de Lusail.

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AUTOMOVILISMO G.P. SAO PAULO F1

Redacción Deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) estrena su condición de campeón del mundo de Fórmula Uno este domingo en el brasileño circuito de Interlagos, sede del Gran Premio de Sao Paulo, el vigésimo del Mundial, con el que arranca la campaña por el subcampeonato, al que aspiran cinco pilotos.

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FÚTBOL SALA FINALISSIMA

Río de Janeiro (Brasil). La selecciones de España, que derrotó a la de Portugal en las semifinales, y la de Brasil, que hizo lo mismo ante la de Argentina, en ambos casos en los penaltis, disputan este domingo la final de la Finalissima, en Niterói, Río de Janeiro (Brasil). Antes, Portugal y Argentina se enfrentan por el tercer puesto.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Cross de Itálica, en Santiponce (Sevilla).

- Behobia-San Sebastián.

- 27ª Cursa Bombers Barcelona.

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de São Paulo (Brasil), 20ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. Carrera (18.00). (FOTO)

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BALONCESTO

- La selección femenina se concentra en Oviedo. A las 13:00 comparecen ante la prensa Mariona Ortiz y Raquel Carrera, en el Polideportivo Pumarín de Oviedo.

- Liga Endesa. 7ª jornada (FOTO): Barça-Rio Breogán (12.00), Recoletas Salud San Pablo Burgos-Valencia (12.30), La Laguna Tenerife-Asisa Joventut (13.00), Casademont Zaragoza-Unicaja (17.00), Leyma Coruña-MoraBanc Andorra (18.00), Real Madrid-UCAM Murcia (19.00).

- NBA: Chicago Bulls-Philadelphia 76ers (21.30), Detroit Pistons-Los Angeles Lakers (00.00), Minnesota Timberwolves-Utah Jazz (01.00), Dallas Mavericks-Brooklyn Nets (01.30), Milwaukee Bucks-Boston Celtics (02.00) y Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans y Sacramento Kings-Miami Heat (03.00).

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BALONMANO

- Euro Cup: España-Portugal, en Vigo (18.00).

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CICLISMO

- Terminan los Europeos de ciclocrós, en Zeddam (Países Bajos).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Elche-Betis (14:00), Real Sociedad-Rayo (16:15), Celta-Levante (18:30), Villarreal-Getafe (18:30) y Atlético de Madrid-Barcelona (21:00).

. Crónica de la jornada. Goleadores. 10 datos. Las frases de la jornada.

- LaLiga Hypermotion. 13ª jornada: Girona-Almería (16:15), Las Palmas-Eldense (18:30) y Sporting de Gijón-Valladolid (18:30)

. Previa del partido Sabadell-Real Sociedad B.

. Resumen y goleadores.

- Liga F. 10ª jornada: Logroño-Sevilla (12:00), Costa Adeje Tenerife-Alavés (13:00) y Barcelona-Madrid CFF (16:00).

- Liga inglesa 10ª jornada: Brighton-Brentford (15:00), Crystal Palace-Liverpool (15:00), Ipswich-Bournemouth (15:00), Sunderland-Chelsea (15:00) y Manchester United-Aston Villa (17:30).

- Liga italiana (jornada 11): Nápoles-Lazio (12:30), Génova-Milan (15:00), Inter-Como (18:00) y Fiorentina-Juventus (20:45).

- Portugal: Vitoria Guimaraes-Oporto (19.00), Estrela-Benfica (21.30).

Crónica general de las grandes ligas europeas.

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FÚTBOL AMERICANO

- NFL Game Madrid. Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons, en el Estadio Santiago Bernabéu (15:30). (FOTO)

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FÚTBOL SALA

- Finalissima, en Niterói, Río de Janeiro (Brasil). Tercer puesto: Portugal-Argentina (18.30). Final: España-Brasil (21.30).

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GOLF

- DP World Tour. Acaba el primer torneo del playoff final, en el club Yas Links de Abu Dabi.

- PGA Tour. Acaba el World Wide Technology Championship, en El Cardonal at Diamante Los Cabos (México).

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MOTOCICLISMO

- El 40 veces campeón del mundo de trial, Toni Bou, participa en una exhibición abierta al público tras la que atenderá a los medios de comunicación (16.00. Moll de la Marina. Barcelona).

- Gran Premio de Catar, 20ª prueba del Mundial en el circuito de Lusail. Moto3 (15:00), Moto2 (16:15) y MotoGP (18:00). (FOTO)

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TENIS

- Final del torneo ATP Masters 1.000 de París (no antes de las 15.00): Carlos Alcaraz (ESP)-Ben Shelton (USA). Información de Luis Miguel Pascual.

- Final del torneo WTA 250 de Hong Kong (China): Claire Liu (USA)-Alexandra Eala (PHI) (09.00).

- Final del torneo WTA 250 de Chennai (India): Janice Tjen (INA)-Magda Linette (POL) (11.30).

- Torneo ATP 250 de Estocolmo (hasta 14).

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Desde las 21.00: Elena Rybakina (KAZ)-Linda Noskova (CZE) y Coco Gauff (USA)-Jessica Pegula (USA).

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EFE/dep

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