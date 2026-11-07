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Diego Ocampo: "Hemos ganado un partido muy duro a nivel emocional"

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Manresa (Barcelona), 7 nov (EFE).- El técnico del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha remarcado que "el equipo ha ganado un partido muy duro a nivel emocional", en la primera victoria de los suyos esta temporada en la Liga Endesa, por 100-99 ante el Monbus Obradoiro.

El entrenador gallego se ha mostrado contento por sumar el primer triunfo en ACB tras siete jornadas. "Quiero felicitar a todo mi cuerpo técnico, porque ha sido clave en la preparación de este partido. Hemos luchado y hemos competido, que es lo que queríamos", ha dicho.

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"Colectivamente aún tenemos que mejorar en algunas cosas, pero este es el punto de partida que debemos tener como referencia. Cuando ganamos se ven las cosas fáciles, pero tenemos que ser más competitivos en el corto plazo", ha añadido.

Por último, Ocampo ha hablado sobre el estado emocional del equipo. "Está claro que había presión y que el Obradoiro ha jugado muy bien, pero tenemos que trabajar mejor bajo presión. Tenemos que ser conscientes que haciendo las cosas con lógica hace que el resultado sea mejor", ha zanjado. EFE

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jvs/ism

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