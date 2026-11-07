Diego Epifanio: "El baloncesto es jodido, una canasta lo cambia todo"

Manresa (Barcelona), 7 nov (EFE).- El técnico del Monbus Obradoiro, Diego Epifanio, dijo este sábado que "el baloncesto es jodido, una canasta lo cambia todo", tras la derrota de su equipo después de dos prórrogas ante el Kids&Us Manresa por 100-99.
El entrenador burgalés se mostró afectado por la tercera derrota consecutiva de su equipo en la Liga Endesa. "Por una canasta podríamos estar todos locos celebrando, pero una canasta ha hecho que el rival gane y estamos muy jodidos", señaló.
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"El ambiente del Nou Congost nos ha hecho tener dudas en algunas situaciones ofensivas durante el partido. En lo que a la prórroga se refiere, ha podido ganar cualquiera", añadió.
"Pese a algunas imprecisiones, el equipo ha competido y ha tenido las mismas opciones de ganar que el rival. El rebote ofensivo nos ha castigado bastante", concluyó. EFE
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jvs/ism
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