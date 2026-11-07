Dancausa (NNGG): La reforma legal del PP evitará entradas masivas como en Ceuta y Melilla

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Melilla, 7 nov (EFE).- El presidente nacional de Nuevas Generaciones (NNGG), Ignacio Dancausa, ha asegurado este sábado que la reforma de la Ley de Extranjería que ha planteado el PP "garantizará que no haya entradas masivas" como se ha visto en "Ceuta recientemente y en Melilla".

Dancausa, en un acto político en Melilla, ha dicho que, en caso de que se produzcan esas entradas masivas, se llevarán a cabo "las devoluciones correspondientes" porque la inmigración debe ser ordenada, regulada y "tiene que venir a aportar".

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"Frente a esa inmigración ilegal hay que tener tolerancia cero", ha dicho el líder nacional de NNGG para defender que solo esa postura permite "premiar a la gente que viene que hace bien las cosas, que viene a trabajar y a aportar".

La inmigración, según Dancausa, será "uno de los aspectos fundamentales" de la próxima legislatura, cuya campaña electoral, que arranca en la medianoche del viernes, "va a ser decisiva para el futuro de España y de Melilla", ciudad que el PSOE "ha abandonado durante los últimos ocho años como nunca se podría haber imaginado".

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"Melilla tiene una de las mejores políticas fiscales de Europa y si no están viniendo más empresas, más trabajos y más oportunidades para los jóvenes es porque hay un Gobierno nacional que maltrata a Melilla", ha dicho para pedir que "se vote en consecuencia el 29 de noviembre".

Ha defendido que el PP es el único partido que puede garantizar "buenas oportunidades, un crecimiento real y poner a Melilla en el centro de las políticas nacionales", y un gobierno de Feijóo "es lo mejor que le puede pasar a los jóvenes" melillenses para desarrollar su proyecto de vida en su ciudad.

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Dancausa ha hecho estas declaraciones durante su intervención en un mitin de NNGG en el recinto amurallado de Melilla la Vieja, de más de cinco siglos de antigüedad, en el que ha estado acompañado por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda y la presidenta de NNGG en Melilla, Marta Fernández de Castro.

Un centenar de afiliados y simpatizantes de la organización juvenil del PP han participado en el acto, al que también han asistido los candidatos populares a las elecciones generales por la circunscripción de Melilla y varios dirigentes de la formación. EFE

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