Colapinto y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimoséptimo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo primero, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que, después de estar interrumpida, con bandera roja, durante casi hora y media, a causa de las fuertes precipitaciones, se disputó este sábado bajo la lluvia en el circuito de Interlagos.

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir -con el neumático de lluvia extrema que todos emplearon- los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 30 segundos y 939 milésimas, 267 menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con una ventaja de 297 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación. EFE