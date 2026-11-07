Catena rescata un punto para Osasuna en el descuento ante el Athletic (1-1)

Guardar

Pamplona, 7 nov (EFE).- Osasuna y Athletic Club firmaron tablas en El Sadar (1-1) en un encuentro gris que se decidió en los últimos minutos y en el que Nico Williams adelantó a los visitantes y Catena igualó para los locales en el 91.

Los rojillos comenzaron con iniciativa y terminaron mejor la primera mitad, pero el Athletic tomó el mando tras el descanso. Nico Williams aprovechó una pérdida de Bretones para adelantar a los bilbaínos en una contra en el minuto 85.

PUBLICIDAD

Cuando la derrota parecía inevitable, Catena apareció en el minuto 91 para rescatar un punto con un potente remate tras una jugada embarullada. EFE

Le/sab