Catena rescata un punto para Osasuna en el descuento ante el Athletic (1-1)

Pamplona, 7 nov (EFE).- Osasuna y Athletic Club firmaron tablas en El Sadar (1-1) en un encuentro gris que se decidió en los últimos minutos y en el que Nico Williams adelantó a los visitantes y Catena igualó para los locales en el 91.
Los rojillos comenzaron con iniciativa y terminaron mejor la primera mitad, pero el Athletic tomó el mando tras el descanso. Nico Williams aprovechó una pérdida de Bretones para adelantar a los bilbaínos en una contra en el minuto 85.
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Cuando la derrota parecía inevitable, Catena apareció en el minuto 91 para rescatar un punto con un potente remate tras una jugada embarullada. EFE
Le/sab
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