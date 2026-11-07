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Cada vez más militares recurren a un segundo empleo ante las bajas retribuciones

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Madrid, 7 nov (EFE).- El Observatorio de la Vida Militar, órgano adscrito a las Cortes Generales, señala en su último informe que hay "cada vez más" efectivos de las Fuerzas Armadas con un segundo empleo debido a las "muy bajas" retribuciones, en una situación que "puede condicionar su disponibilidad" para el servicio.

A pesar de las subidas registradas en 2025, los salarios "insuficientes" siguen siendo una de las principales preocupaciones manifestadas por los militares, que se quejan también de las dietas, cuyo importe no ha variado en décadas, lo que, según el informe, causa problemas en las comisiones de servicio al no cubrir los precios de alojamiento y manutención.

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Además, la movilidad geográfica y la dificultad para que el cónyuge mantenga su empleo agravan la situación económica familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, según recoge el último informe, correspondiente a 2025.

El Observatorio advierte de que los salarios están "descompensados" y "desfasados", lo que lleva a una situación "insostenible" que genera, como consecuencia, una gran pérdida del poder adquisitivo a lo largo de toda la vida profesional.

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La falta de viviendas militares y las ayudas limitadas del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) obligan a muchos militares a asumir gastos elevados de alquiler o hipoteca, especialmente tras cambios de destino.

Precisamente el problema de la vivienda es una de las principales razones que afectan "gravemente" a la movilidad de los militares y que le lleva en muchos casos a decidir trasladarse sin la familia y convertirse en 'soltero geográfico'.

La inseguridad habitacional, la precariedad y el estrés asociado a la búsqueda de alojamiento afectan al bienestar personal y profesional, según el Observatorio, que destaca que "muchos militares" se ven obligados a compartir piso, en ocasiones con desconocidos, una situación a priori temporal que se acaba prologando en el tiempo "y se convierte en una forma de vida precaria".

En cuanto a la conciliación, un total de 28.828 se han acogido a alguna medida de este tipo, una cifra "ligeramente" inferior a la de años anteriores.

Los datos muestran una caída a casi la mitad de las licencias concedidas por asuntos propios y por estudios y constatan que, al igual que el año pasado, el permiso por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, sigue siendo la medida de conciliación con mayor número de concesiones.

Se mantiene estable, con una leve disminución, la concesión de medidas de conciliación relacionadas con la violencia de genero.

En este apartado, el Observatorio apunta la problemática generada por la conciliación en la operatividad de las unidades.

Con fecha 1 de enero de 2026, un total de 116.852 militares están en servicio activo, lo que supone un "ligerísimo" incremento de 113 efectivos con respecto al año anterior.

El Observatorio propone aumentar la plantilla hasta los 140.000 efectivos para garantizar la operatividad de las unidades y compensar el impacto de las medidas de conciliación, así como para que España se acerque a la media de la Unión Europea.

Del total de personal, 40.816 (34,93 %) son cuadros de mando (oficiales y suboficiales), que son 160 más que en 2024, mientras que 76.036 son efectivos de tropa y marinería (47 menos que el año anterior), lo que representa el 65,07 % del total.

El informe destaca que el acceso a las escalas de oficiales "sigue descendiendo", lo que supone "un motivo de preocupación" y considera "urgente" analizar las causas del "interés cada vez más escaso".

Así, las solicitudes para el acceso directo a estas escalas han disminuido un 4,3 % respecto del año 2024. La ratio ha pasado de 3,55 solicitantes por plaza a 3 y cuatro años antes era de 6,25.

En cuanto a tropa y marinería, se ofertaron 8.884, 822 más que en 2024, pero este incremento no llevó aparejado un aumento del número de solicitantes (4.220 menos), con lo que la ratio de solicitudes por plaza ha pasado de 4,20 a 3,32 en un año y no llega ni a la mitad que en 2022 cuando era de 8,60.

Este dato, según, el informe es también "muy preocupante", no solo por el menor número de aspirantes, sino también por la peor selección que se puede hacer entre ellos.

De hecho, del total de plazas ofertadas se han cubierto 6.245 tras los procesos selectivos, con lo que han quedado vacantes 2.639. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8007920611)

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