Arrasate: "Necesitamos mejorar la versión de todos"

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Pamplona, 7 nov (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, afirmó que deben "mejorar” su versión tras un empate a uno contra el Athletic Club en un duelo que se puso cuesta arriba con el gol de Nico Williams.

"Ahora mismo me parece un puntazo. Hemos peleado mucho y hemos cometido un error, nos hacen el 0-1 y el equipo ha sacado el arreón junto a la afición. Es importante en lo anímico”, dijo el míster del cuadro navarro sobre lo vivido ante el Athletic.

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Arrasate afirmó valorar "positivamente” el punto, pero fue claro en los errores: "Te pueden hacer un gol como el palo de Berenguer, pero en ataque posicional estamos cometiendo errores, pero así es difícil en Primera”.

"Tenemos tarea. A nivel defensivo, de duelos o de situaciones en banda hemos estado mejor. Hoy necesitabas esto y tenemos que mejorar también con balón. Me encanta jugar hacia adelante, pero nos falta todavía para ello”, continuó.

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"Tiene que ir a más. El es jugador más desequilibrante junto a Kike Barja. Espero más de él”, comentó sobre el papel de Raúl Moro en el día de hoy ante el Athletic. EFE

Le/sab