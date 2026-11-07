Amigos y vecinos recuerdan a Maricarmen en su calle de Madrid un mes después de su muerte

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Madrid, 7 nov (EFE).- Familiares, amigos y vecinos han recordado la tarde de este sábado a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció hace un mes en el hospital tras ser desahuciada de su casa, en la madrileña calle de Sainz de Baranda, donde vivió la mayor parte de su vida y a la que finalmente nunca volvió.

Crisantemos púrpura y amarillo junto a una pancarta en la que se lee "Maricarmen no te olvidamos" se han visto esta tarde en el acto vecinal celebrado en el número 46 de esta calle del barrio de Retiro, el día que se cumple un mes de la muerte de esta mujer, que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda.

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La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, han sido algunas de las decenas de asistentes que han reclamado este sábado que no haya "ni una Maricarmen más", lema de una de las pancartas presentes en el acto.

Organizado por el Sindicato de Inquilinas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Asociación Vecinal Retiro Norte, el homenaje ha contado también con la presencia del primo de Maricarmen, Vicente Losada, con amigos y vecinos de esta mujer, a quien han querido hacer "un pequeño homenaje".

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Algunos de ellos han recordado su paso por el barrio durante los 71 años que vivió allí, mientras que otros han reivindicado el derecho a la vivienda y han cargado contra "la falta de escrúpulos" del sistema.

Maricarmen murió el 7 de octubre en el hospital, catorce días después de que fuese desahuciada del piso donde había vivido 71 años, un episodio que encendió las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España.

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Su lucha, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser expulsada de su piso de alquiler fortaleció las protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid -que fue finalmente disuelta hace días- y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos, que fueron sin embargo derogados por el Congreso, una situación que precipitó el adelanto electoral.

Maricarmen tenía un contrato de alquiler de renta antigua, firmado originalmente por su padre y posteriormente subrogado a su madre, y Urbagestión, tras adquirir el piso, consideró que estaba extinguido y fijó un nuevo alquiler que esta mujer no podía pagar.

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Su imagen al ser sacada de su casa en camilla y trasladada al hospital Gregorio Marañón espoleó las protestas y, en medio de las movilizaciones, la propiedad del piso terminó alcanzado un pacto para que Maricarmen volviera a su casa con un precio que no superara el 30 % de sus ingresos netos, aunque finalmente no regresó a ella porque murió unos días después en el hospital.

El Sindicato de Inquilinas ha publicado un mensaje en su recuerdo en redes sociales: "Hoy hace un mes que nos dejó Maricarmen, una mujer valiente que enfrentó cuatro intentos de desahucio y jamás se rindió. Nosotras nunca te olvidaremos. Hasta siempre". EFE

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(foto) (vídeo)