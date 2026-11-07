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Al menos cinco fallecidos en la carretera en lo que va de fin de semana

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Madrid, 7 nov (EFE).- Al menos cinco personas han fallecido en la carretera en otros tantos accidentes de tráfico en lo que va de fin de semana, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde el viernes a las 15:00 horas, la DGT ha contabilizado cinco accidentes, dos de ellos en la provincia de Badajoz y los otros tres en las de Salamanca, Málaga y Murcia.

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Cinco personas han perdido la vida y otras tantas han resultado heridas. Cuatro de ellas están hospitalizadas y una está herida leve, según las fuentes.

Estos datos, como es habitual, no incluyen los accidentes mortales registrados en Cataluña y en el País Vasco, donde los datos los contabilizan sus propios servicios de tráfico, o en núcleos urbanos.

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La DGT informará el lunes del balance definitivo de los accidentes ocurrido el fin de semana.

En uno de los accidentes, el ocurrido en Salamanca, un hombre de unos 40 años ha fallecido en la mañana de este sábado tras chocar con su coche contra el petril de un puente en el kilómetro 284 de la N-620, en la Fuente de San Esteban.

En Estepona (Málaga), una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un siniestro ocurrido en la autovía A-7, también en la mañana de este sábado.

El viernes por la noche falleció el conductor de un turismo, de 31 años, al colisionar frontalmente su vehículo con un camión en la carretera N-430, cerca del municipio pacense de Acedera.EFE

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