30-28. El Costa del Sol se queda cerca en Alemania y buscará la remontada en Málaga

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El Costa del Sol Málaga cayó por dos goles ante el Oldeburg alemán (30-28) en la ida de la eliminatoria de tercera ronda de la Liga Europea, en un meritorio partido que le deja con opciones de remontar en la vuelta como local para así clasificarse para la fase de grupos de la competición.

Lideradas por ocho goles de María Sancha y otros doce entre Martina Romero y Micaela Da Silva, el equipo malagueño dio la cara ante un potente conjunto germano que tiene cinco veces el presupuesto de las españolas, mayor experiencia en Europa y variedad y calidad técnica.

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La alemana Toni-Luisa Reinemann dominó el ataque con nueve tantos para el Oldenburg, que llevó la iniciativa durante casi todo el encuentro, aunque no logró irse del marcador cuando ganaban de cuatro goles, más por mérito de las combativas jugadoras del Costa del Sol en un partido sólido y con personalidad.

El cuadro andaluz, con un gran reto por delante, afrontaba la ida con la baja de última hora de una jugadora importante como es Espe López. Suso Gallardo supo dar con la tecla y estuvo reñido hasta el final, pese al 18-14 con el que se encontraron poco después del descanso.

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El esprint final fue digno de un equipo con gen ganador. Las ‘panteras’ no lograban superar la barrera de dos goles de distancia durante muchos minutos, pero se pusieron a uno a falta de cinco, hasta que el Oldenburg volvió a golpear hasta el 30-28.

La eliminatoria queda abierta a resolverse en el pabellón del Costa del Sol Málaga, el próximo fin de semana, el sábado 14 a las 19.00 horas, con el objetivo de remontar dos goles en contra.

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Las germanas, por potencial y plantilla, son teóricas favoritas, pero el factor cancha juega a favor de las malacitanas, que sueñan con repetir el hito de disputar una fase de grupos de la segunda competición continental del balonmano femenino, algo que ya lograron en la campaña 2023/2024. EFE

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