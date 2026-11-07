3-0. El Córdoba golea al Ceuta con un doblete de Percan

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Córdoba, 7 nov (EFE).- El Córdoba sumó este sábado su tercera victoria consecutiva en El Arcángel al imponerse al Ceuta (3-0) en un partido que encarriló con dos goles seguidos antes de la media hora y que sentenció nada más reanudarse.

El equipo andaluz dejó además su portería a cero por tercera vez en el curso, en una tarde marcada por el recuerdo a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido esta semana.

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Los locales llevaron la iniciativa desde el inicio y Carracedo obligó a estirarse a Pedro López con un lanzamiento directo (min. 9), aunque el Ceuta respondió con su jugada más elaborada de la primera parte, un disparo de Kuki Zalazar al primer palo que Iker Álvarez despejó con una mano abajo (min. 14).

Percan desaprovechó en el minuto 20 un remate con todo a favor que un defensor le rebañó en el último instante, pero el 1-0 llegó cuatro minutos después, en un córner botado por Carracedo que Anuar cabeceó hacia su propia portería, y en la jugada inmediatamente posterior, en el 26, el propio Percan remató de cabeza un centro desde la izquierda para hacer el 2-0, dos tantos que los locales celebraron con la camiseta en homenaje a De Miguel.

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Con la ventaja, el Córdoba siguió generando ocasiones. Pedro López detuvo abajo una semivolea de Eder García en el segundo palo (min. 33), el asistente anuló por fuera de juego una acción en la que Diego Bri, lanzado por Percan, había regateado al portero sin acertar a rematar (min. 43), y Carracedo rozó la escuadra con un disparo con rosca desde la izquierda en el añadido.

Tras el descanso, con Petxarromán en el campo por Marino Illescas, el Ceuta encajó el tercero a los dos minutos, cuando Eder García picó un balón dentro del área y Percan definió por bajo ante Pedro López para firmar su doblete (min. 47), y los visitantes tuvieron después sus dos ocasiones más claras, un remate de Jordi Escobar por encima del larguero tras un pase adelantado de Kuki Zalazar (min. 52) y una internada de Petxarromán que detuvo Iker Álvarez antes de que Capa enviara el rechace alto (min. 56).

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Ambos técnicos movieron el banquillo, con un triple cambio en el Ceuta en el minuto 61 y la salida de Percan y Diego Bri en el Córdoba en el 64, y Víctor Sánchez se quedó solo ante Pedro López en el 69 pero se alargó el control, antes de que Iker Álvarez evitara con la cara el 3-1 y, en el otro área, Pedro López sacara con una mano abajo un remate de Carracedo que habría supuesto el cuarto (min. 85).

- Ficha técnica:

3 - Córdoba: Iker Álvarez; Budesca (Egoitz Muñoz, m. 82), Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende; Damián Cáceres, Eder García (Théo, m. 78); Carracedo, Ghailan (Ibai Sanz, m. 78), Diego Bri (El Jebari, m. 64); y Diego Percan (Víctor Sánchez, m. 64).

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0 - Ceuta: Pedro López; Anuar, Carlos Hernández, Caparrós, Matos (Bueno, m. 75); Bodiger (Camacho, m. 61), Ale Meléndez (Sadik, m. 61), Marino Illescas (Petxarroman, m. 46); Kuki Zalazar, Cedric Teguia y Jordi Escobar (Okoro, m. 61).

Goles: 1-0, m. 23: Anuar, en propia meta. 2-0, m. 25: Diego Percan. 3-0, m. 47: Diego Percan.

Árbitra: Alejandro Morilla (Comité Navarro). Amonestó a los locales Percan (m. 38), Budesca (m. 77) y Damián Cáceres (m. 80); así como a los visitantes Anuar (m. 9), Bodiger (m. 26) y Bueno (m. 92').

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Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 16.456 espectadores. Antes del partido, se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Los jugadores de ambos equipos portaron una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y, junto a los árbitros, hicieron una ofrenda floral en memoria del jugador fallecido. EFE

ajc/cb/ism