124-118. Doncic rescata a los Lakers con 53 puntos y los mantiene con vida en la NBA Cup

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Washington, 6 nov (EFE).- Luka Doncic se exhibió este viernes con 53 puntos en el sufrido triunfo de los Lakers por 124-118 ante los Portland Trail Blazers, una victoria que mantiene a los angelinos con vida en la NBA Cup tras la derrota en su debut.

La exhibición del esloveno incluyó una espectacular canasta desde tres cuartos de cancha sobre la bocina del descanso. Es el séptimo partido consecutivo que Doncic completa al menos 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, igualando un récord de Robertson.

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Además, se convirtió en el primer jugador de los Lakers desde Kobe Bryant en encadenar cuatro partidos seguidos con al menos 40 puntos.

Los Lakers han empezado la temporada con un balance de 8 victorias y dos derrotas, aunque una de ellas fue en su debut en la NBA Cup, frente a los Golden State Warriors, un tropiezo que podría ser definitivo de cara a su pase a las eliminatorias.

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Tanto Warriors como San Antonio Spurs aún no han perdido en el Grupo C del Oeste en la competición, que comparten con Lakers, Blazers y Sacramento Kings.

Los Blazers llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero un parcial de 17-0 en le tercer cuarto, del 61-68 al 78-68 selló la remontada para los Lakers pese a la resistencia de Portland hasta el bocinazo final.

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Doncic cerró el partido con 53 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, con 20 puntos en ese tercer cuarto de la remontada angelina. Austin Reaves le acompañó con 25 puntos y Walker Kessler puso 16 puntos y 12 rebotes.

Deni Avdija rozó el triple-doble para los Blazers con 22 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias, Damian Lillard también aportó 22 puntos y Donovan Clingan completó otro doble-doble con 17 puntos y 11 rebotes.

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Es la segunda derrota de la temporada para unos Blazers que presentan un balance de 6-2.

Además de la victoria de los Lakers, este viernes destacaron los triunfos de Dallas Mavericks, Boston Celtics y Minnesota Timberwolves, que se ponen con un 2-0 al frente de sus respectivos grupos.

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Los Celtics ganaron a los Charlotte Hornets por 80-119, liderados por los 34 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias de Jayson Tatum, en un encuentro en el que Hugo González regresó al banquillo después de tres titularidades consecutivas, aunque aportó 8 puntos.

En Dallas, los Mavericks derrotaron a los Utah Jazz 112-100 en el debut del canario Santi Aldama con la franquicia texana, tras su traspaso este verano desde Memphis en plena recuperación de una operación en la rodilla. Aldama aportó 8 puntos y 9 rebotes.

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Y los Timberwolves se impusieron por 105-119 a los New Orleans Pelicans con 26 puntos de Ayo Dosunmu, 23 de Jaden McDaniels y 22 de LaMelo Ball.

La jornada copera también marcó el debut en el torneo de Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, ambos con sendas victorias.

Los Spurs derrotaron 109-124 a los Sacramento Kings con 30 puntos y 14 rebotes de Victor Wembanyama, mientras que los Thunder se impusieron 97-128 a los Memphis Grizzlies con 35 puntos de Ajay Mitchell, que tomó el relevo de Shai Gilgeous-Alexander, con 28.

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Además, los 76ers encajaron una derrota ante los Cavaliers por 119-95, en la primer visita de LeBron James a Cleveland desde que fichó este verano por el equipo de Philadelphia. EFE