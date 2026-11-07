100-99. El Kids&Us Manresa suma el primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa

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Manresa (Barcelona), 7 nov (EFE).- El Kids&Us Manresa sumó este sábado el primer triunfo de la temporada en la Liga Endesa tras siete jornadas, al vencer en el Nou Congost al Monbus Obradoiro por 100-99 tras dos prórrogas.

El base JD Notae, con 33 puntos y 8 triples anotados, fue pieza capital para que su equipo venciera un partido muy igualado. En los visitantes, el pívot Joel Soriano se fue hasta los 30 puntos.

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Los locales arrancaron con más acierto ofensivo, especialmente gracias al acierto de JD Notae desde la larga distancia, que abrió la primera brecha en el luminoso (13-8, min. 5).

Sin embargo, tras un buen inicio, entraron en sequía, situación que aprovechó el conjunto gallego para darle la vuelta al asunto tras una buena acción interior de Alejandro Galán (13-14, min. 8).

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El Monbus Obradoiro llegó a estar hasta tres puntos arriba, pero un triple sobre la bocina de Notae para el Manresa dejó el marcador en 19-19 al final del primer cuarto.

Los de Diego Ocampo volvieron a mostrar su mejor cara ofensiva, con más acierto desde el triple, aunque con distinto protagonista, el base Hugo Benitez, que fue todo un mal de cabeza para la defensa santiaguesa (25-19, min. 12).

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Al igual que pasó en el periodo anterior, al Kids&Us Manresa se le cerró el aro y el Monbus Obradoiro, al contrario, vio cómo todos sus tiros entraban. Un triple de Leo Meindl puso la máxima visitante, lo que provocó el tiempo muerto rápido de Ocampo (27-32, min. 17).

Como era de esperar, los locales reaccionaron, pero el conjunto gallego supo aguantar un poco de ventaja y se marchó al descanso con un 35-36 que dejó todo abierto de cara a la segunda mitad.

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En la reanudación, el Kids&Us Manresa puso la sexta marcha en el acelerador de la mano de Pierre Oriola y Éric Vila, que firmaron buenas acciones en transición, y pusieron a los suyos con la máxima momentánea del partido (46-38, min. 24).

Los visitantes se acercaron mucho en el marcador, pero otro triple de los locales, ahora de Ferran Bassas, hicieron que el Manresa mantuviera una pequeña ventaja (51-46, min. 27).

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En los últimos tres minutos de tercer cuarto se cerraron ambos aros, con un corto parcial de 4-2, por lo que los locales lo finalizaron con un 55-48 que dejó buenas sensaciones, pero aún con la sensación de no haberlo sentenciado.

Ya en el último cuarto, el Monbus Obradoiro intentó rebajar la desventaja de la mano de un Meindl, que estuvo bastante acertado desde la media distancia (56-50, min. 33).

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Los locales llegaron a irse hasta nueve puntos arriba, pero un parcial obradoirista de 1-9 comandado por un imperial Joel Soriano bajo aros, puso a los suyos a tan sólo uno (64-63, min. 38).

Todo llegó igualado al último minuto, el Monbus Obradoiro llegó a ponerse con un +3 tras un triple de Brandon Childress, pero otro de Notae lo empató, y en la última jugada de nuevo Childress lanzó, pero erró y el partido se fue a la prórroga (73-73, min. 40).

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La igualdad se mantuvo en el tiempo extra y a falta de 33 segundos los manresanos tenían un +4, pero un tiro libre de Soriano y un triple posterior de Barcello pusieron el 86-86 para forzar la segunda prórroga.

El partido estuvo a punto de irse a una tercera prórroga, pero lo evitó JD Notae, con su octavo triple, para poner el definitivo 100-99 con el que el Kids&Us Manresa venció al Monbus Obradoiro.

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- Ficha técnica:

100. Kids&Us Manresa (19+16+20+18+13+14): Notae (33), Benitez (5), Agbo (-), Scuka (3), Oriola (17) -cinco inicial-; Vila (3), Beaufort (2), Bassas (21), Tamba (2), Ongenda (5), Kolenda (4) y Mobley (5).

99. Monbus Obradoiro (19+17+12+25+13+13): Childress (23), Abogidi (3), Barcello (12), Meindl (15), Soriano (30) -cinco inicial-; Agada (2), Dos Anjos (2), Barrueta (8), Brito (-), Quintela (-) y Galán (4).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Joaquín García y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales a los jugadores locales Benitez (min. 39), Ongenda (min. 40) y Oriola (min. 40); y al visitante Galán (min. 39).

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el Nou Congost ante 4.686 espectadores. EFE

jvs/ism