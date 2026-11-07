1-3. El Albacete saca provecho de un Leganés tibio en defensa

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Leganés (Madrid), 7 nov (EFE).- El Albacete sacó provechó al mal momento que atraviesa el Leganés y logró un contundente triunfo en Butarque (1-3) que le permite meterse de lleno en la lucha por la permanencia, al tiempo que sigue precipitando hacia la misma al conjunto blanquiazul, que ha recibido dieciocho goles en los últimos seis encuentros.

Necesitados ambos equipos de puntos para no verse arrastrados aún más abajo de lo que ya estaban, penúltimos los visitantes y solo un punto por encima del descenso los locales, el duelo fue intenso; con el cuadro albaceteño mucho más enchufado desde el pitido inicial que siguió a una previa marcada, como en todos los campos, por el recuerdo a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado martes.

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Así, a los dos minutos ya tuvo una ocasión muy clara cuando, aprovechando a partes iguales una buena estrategia y un despiste clamoroso de la zaga leganense, Lorenzo Aguado se vio solo dentro del área y con tiempo tras un saque de esquina. Sin embargo, no le pegó bien y la pelota se marchó desviada.

Insistió el Albacete ante un Leganés dubitativo y acabó obteniendo premio a los veinte minutos cuando Antonio Pacheco recibió en zona de tres cuartos y condujo, en ambos casos sin oposición, hasta la media luna, desde donde sacó un disparo raso al que no llegó Luca Zidane. Álvaro Morata, sin éxito, protestó un posible derribo previo de Jesús Vallejo sobre él.

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Los dos exmadridistas volvieron a centrar el tiro de cámara en el minuto cuarenta. El contexto, el mismo, un mano a mano en el medio campo del que salió exitoso el ariete, quien inició una carrera en solitario para entregar el esférico dentro del área a Álex Millán, que tras darse la media vuelta superó al arquero. El tanto fue anulado porque, tras revisarlo el colegiado, apreció un codazo de Morata en la pugna con Vallejo.

La acción encendió a la grada, cuyo enfado fue en aumento con el 0-2. De nuevo jugada para la polémica que nació en una internada por banda izquierda de Víctor San Bartolome, cuyo tiro lo desvió Javi Montero. La pelota le cayó a Higinio Marín, en posición dudosa, y su intento de marcar lo tapó bajo el larguero la zaga. Pese a ello el balón acabó en los pies de Álex Rubio, quien no perdonó tras el rechace.

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En busca de modificar la tendencia realizó en el descanso Luis Carrión tres cambios. Y mejoraron los suyos. Pero durante un ataque aislado del Albacete el internacional tunecino Ismaël Gharbi, en una ayuda defensiva, cometió un penalti inocente que transformó Higinio engañando a Luca. Gol agridulce, pues se lesionó en el momento de impactar.

Fue la gota que colmó el vaso para algunos aficionados, que comenzaron a marcharse a falta de media hora. Quienes lo hicieron se perdieron muchas cosas, empezando por una buena mano de Diego Mariño a cabezazo de Patrick Soko.

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La acción resucitó al Leganés, que volvió a creer cuando Morata vio portería, por tercera vez en dos jornadas, tras estrenar su cuenta anotadora del curso con un doblete en Valladolid. Esta vez marcó de cabeza, aprovechando un excelente centro con el exterior de Álex Sancris.

Pudo repetir un cuarto de hora después, cuando asumió la ejecución de una pena máxima cometida por Diego Mariño sobre él al salir a despejar un saque de esquina al primer palo. Falló el internacional español en su intento y la posible remontada se quedó en una nueva derrota, la quinta en las últimas seis fechas, con Montero además expulsado en los instantes finales.

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- Ficha técnica:

1 – Leganés: Luca Zidane; Rubén Peña (Tejero, m.46), Montero, Marvel, Franquesa (Suleiman, m.79); Álex Sancris, Atienza, Zico (Unax, m.46), Gharbi (Andrés Campos, m.68); Álex Millán (Soko, m.46) y Morata.

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3 – Albacete: Mariño; Lorenzo, Vallejo (Pepe Sánchez, m.81), Lluis López, Neva; San Bartolomé (Medina, m.60), Pacheco, Ortuño, Da Silva (Bernabéu, m.70); Álex Rubio (Rober, m.46) e Higinio (Soberón, m.60).

Gol: 0-1, m.20: Pacheco. 0-2, m.49+: Álex Rubio. 0-3, m.60: Higinio, de penalti. 1-3, m.68: Morata.

Árbitro: Juan Manuel Gordillo (Comité valenciano). Amonestó a Álex Rubio (m.34), Vallejo (m.49+), Zico (m.52+), San Bartolomé (m.47), Soko (m.57), Tejero (m.65), Álex Sancris (m.79), Neva (m.80), Unax (m.80), Pepe Sánchez (m.82), Mariño (m.84) y Morata (m.85). Expulsó a Montero (m.97).

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime de Butarque ante 11.321 espectadores. Los jugadores de ambos conjuntos saltaron al campo portando una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y depositaron una ofrenda floral en el centro del campo en memoria de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado martes. Además se guardó un minuto de silencio por él y por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, entre ellas varios vecinos de Leganés, y la madre de la jugadora del primer equipo femenino Cristina Chao Barba.

EFE

cmg/ism