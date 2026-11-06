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Vox acusa a Sánchez de "cinismo" al desmarcarse de los últimos detenidos por el caso Koldo

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Barcelona, 6 nov (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cinismo" por asegurar que los últimos detenidos por la UCO en el marco del caso Koldo no tienen "nada que ver" con él.

En declaraciones a los medios en su visita a Figueres (Girona), Garriga ha aludido al nuevo operativo de la Guardia Civil en el que fueron detenidas seis personas, entre ellas el empresario que condujo su vehículo durante las primarias del PSOE de 2017, y en València fue registrada la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

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"En el Partido Socialista está pringado de corrupción hasta el chófer" de Sánchez, ha afirmado Garriga, a quien no le "sorprende" que el presidente del Gobierno quiera desvincularse del caso.

En su opinión, "el Ministerio de Transportes era la base operativa y la zona cero de la corrupción del Partido Socialista".

Sobre la huelga general convocada para el próximo miércoles, día 11, ha señalado que se trata de una "huelga política", convocada por unos "sindicatos al servicio del Gobierno de España". EFE

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