Vox abrirá la campaña electoral en Madrid el día 13 y la cerrará en Valencia el 27

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).- Vox abrirá en Madrid el próximo viernes 13 de noviembre la campaña oficial para las elecciones generales del 29N, mientras que para el cierre del día 27 ha elegido Valencia, han confirmado a EFE fuentes del partido.

La formación ha optado por la capital de España para iniciar su carrera electoral, un escenario recurrente para el partido, con grandes actos en la plaza de Colón y el palacio de Vistalegre.

PUBLICIDAD

Aunque oficialmente la campaña empieza justo quince días antes de la jornada de votación, el líder de Vox, Santiago Abascal, lleva inmerso en una intensa gira por España que comenzó el 11 de octubre en Estepona (Málaga), una localización elegida estratégicamente por su proximidad a Ceuta, donde el partido sitúa la presión migratoria.

Desde entonces ha visitado más de una veintena de ciudades para movilizar el voto, especialmente en circunscripciones medianas y pequeñas.

Vox ha establecido la prioridad nacional, el endurecimiento del control de fronteras con políticas de remigración y la desregulación administrativa como los pilares básicos de su programa electoral para el 29N, junto con la bajada fiscal. EFE

PUBLICIDAD