Un estudio rescata 'Le romancier', el guion cinematográfico perdido de Blasco Ibáñez

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València, 6 nov (EFE).- La Filmoteca Valenciana ha publicado ‘Le romancier, el guion perdido’, un estudio del novelista, periodista e historiador cinematográfico Carlos Aimeur que recupera y analiza un guion cinematográfico inédito escrito por Vicente Blasco Ibáñez.

La obra constituye el número 55 de la colección ‘Textos de la Filmoteca’ y la publicación ha sido presentada en la sala Berlanga de la Filmoteca Valenciana, antes de la proyección de ‘Sangre y arena’ (1916), dirigida por Vicente Blasco Ibáñez y Max André.

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Según ha informado la Generalitat en un comunicado, en el acto han participado el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez; el exdirector de la Casa Museo Blasco Ibáñez, Emilio Sales Dasí, y el propio Aimeur.

La presentación formaba parte de las Jornadas del Patrimonio Audiovisual organizadas por la Filmoteca para conmemorar el Día del Patrimonio Audiovisual.

Según ha señalado Luis Gosálbez, la trayectoria de Vicente Blasco Ibáñez ha sido estudiada principalmente como novelista de éxito internacional y como una de las personalidades más destacadas del panorama cultural y político durante las primeras décadas del siglo pasado.

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“Sin embargo, su papel como pionero y argumentista en los inicios de la industria del cine no ha tenido tanta relevancia. El estudio de Carlos Aimeur tiene como objetivo dar a conocer una de las facetas creativas menos conocidas del escritor y político valenciano”, ha explicado.

Localizado en el archivo personal del periodista Rafael Ventura Melià, el manuscrito inédito, redactado en francés hacia 1917, constituye el eslabón perdido que vincula la actividad del autor en París durante la Primera Guerra Mundial con la gestación de su obra más universal, ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis’. Ambas obras están enmarcadas en la propaganda aliada, causa a la que Blasco Ibáñez era afín.

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A diferencia de sus experiencias posteriores en Hollywood, donde su papel se limitó a la provisión de argumentos para ser adaptados por terceros, ‘Le romancier’ revela a un autor con una conciencia técnica plena del lenguaje audiovisual.

El análisis de sus didascalias y anotaciones demuestra una planificación minuciosa de los recursos de cámara y efectos especiales, confirmando que Blasco Ibáñez diseñaba sus historias pensando directamente en la pantalla.

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El texto incorpora imágenes de la guerra de trincheras y vivencias en el frente que el autor desarrollaría simultáneamente en su narrativa literaria, consolidando este guion como el texto seminal de su etapa internacional.

El texto parte de su relato ‘El novelista’ y narra la historia de un escritor británico cuya vida queda atravesada por la Primera Guerra Mundial y la muerte de su hijo en el frente. No obstante, el estudio no se limita a reproducir una obra desconocida de manera somera: se reconstruye el contexto en que nació, analiza sus recursos cinematográficos y sigue las huellas del Blasco Ibáñez implicado en la causa aliada. EFE

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