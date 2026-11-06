Espana agencias

Un estudio rescata 'Le romancier', el guion cinematográfico perdido de Blasco Ibáñez

Guardar

València, 6 nov (EFE).- La Filmoteca Valenciana ha publicado ‘Le romancier, el guion perdido’, un estudio del novelista, periodista e historiador cinematográfico Carlos Aimeur que recupera y analiza un guion cinematográfico inédito escrito por Vicente Blasco Ibáñez.

La obra constituye el número 55 de la colección ‘Textos de la Filmoteca’ y la publicación ha sido presentada en la sala Berlanga de la Filmoteca Valenciana, antes de la proyección de ‘Sangre y arena’ (1916), dirigida por Vicente Blasco Ibáñez y Max André.

PUBLICIDAD

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, en el acto han participado el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez; el exdirector de la Casa Museo Blasco Ibáñez, Emilio Sales Dasí, y el propio Aimeur.

La presentación formaba parte de las Jornadas del Patrimonio Audiovisual organizadas por la Filmoteca para conmemorar el Día del Patrimonio Audiovisual.

Según ha señalado Luis Gosálbez, la trayectoria de Vicente Blasco Ibáñez ha sido estudiada principalmente como novelista de éxito internacional y como una de las personalidades más destacadas del panorama cultural y político durante las primeras décadas del siglo pasado.

PUBLICIDAD

“Sin embargo, su papel como pionero y argumentista en los inicios de la industria del cine no ha tenido tanta relevancia. El estudio de Carlos Aimeur tiene como objetivo dar a conocer una de las facetas creativas menos conocidas del escritor y político valenciano”, ha explicado.

Localizado en el archivo personal del periodista Rafael Ventura Melià, el manuscrito inédito, redactado en francés hacia 1917, constituye el eslabón perdido que vincula la actividad del autor en París durante la Primera Guerra Mundial con la gestación de su obra más universal, ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis’. Ambas obras están enmarcadas en la propaganda aliada, causa a la que Blasco Ibáñez era afín.

A diferencia de sus experiencias posteriores en Hollywood, donde su papel se limitó a la provisión de argumentos para ser adaptados por terceros, ‘Le romancier’ revela a un autor con una conciencia técnica plena del lenguaje audiovisual.

El análisis de sus didascalias y anotaciones demuestra una planificación minuciosa de los recursos de cámara y efectos especiales, confirmando que Blasco Ibáñez diseñaba sus historias pensando directamente en la pantalla.

El texto incorpora imágenes de la guerra de trincheras y vivencias en el frente que el autor desarrollaría simultáneamente en su narrativa literaria, consolidando este guion como el texto seminal de su etapa internacional.

El texto parte de su relato ‘El novelista’ y narra la historia de un escritor británico cuya vida queda atravesada por la Primera Guerra Mundial y la muerte de su hijo en el frente. No obstante, el estudio no se limita a reproducir una obra desconocida de manera somera: se reconstruye el contexto en que nació, analiza sus recursos cinematográficos y sigue las huellas del Blasco Ibáñez implicado en la causa aliada. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Las autoridades confirmaron ayer la entrega a las familias de los cuerpos de 66 víctimas del accidente de Urda. ‘Cadena Ser’ publicaba que Koldo acusa al PP de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez, y horas después la Guardia Civil detuvo a seis personas en una nueva operación del caso Koldo. Todas las encuestas dan una ventaja holgada a PP y Vox

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Según publica Europa Press, en el equipo de Feijóo no se ha tomado aún la decisión sobre su participación en el programa de David Broncano, en el que sí intervendrá el presidente de Vox, Santiago Abascal

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El Gobierno formaliza la candidatura del exgobernador del Banco de España para relevar a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio

El restaurante El Landó, primo hermano del clásico Casa Lucio, ha compartido una imagen de la cantante en la que posa junto al chef y al jefe de sala de esta institución madrileña

El restaurante tradicional en una de las plazas más bonitas de Madrid en el que ha cenado Dua Lipa: callos, rabo de toro y los huevos rotos de Casa Lucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Elecciones generales 29-N, en directo: La Policía Nacional registra la sede de Núcleo Nacional en Madrid y detiene al menos a doce personas

Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Un policía detiene a un sospechoso de agresión sexual y este le denuncia por el robo de sus auriculares: la Justicia archiva el caso y el agente exige volver a su puesto

Feijóo refuerza su agenda latinoamericana con Kast y María Corina Machado durante la Cumbre Iberoamericana

El juez del ‘caso Plus Ultra’ rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía la Fiscalía por las joyas: seguirá imputado por fraude y contrabando

ECONOMÍA

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

Carlos Gil, asesor fiscal: “Si eres autónomo, te puedes deducir los gastos del seguro de salud de tus hijos”

La ayuda que puedes solicitar para pagar casi un 60% menos de luz en lo que queda de este año: un descuento para los hogares vulnerables

Así es el emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2026: se titula ‘Corazonada’ y trata sobre historias compartidas

La tendencia en la que se paga por trabajar en pueblos de Francia o Irlanda: hasta 500 euros al día por ordeñar cabras y recoger aceitunas

DEPORTES

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Jacobo Ramón, del gol salvador en el Santiago Bernabéu a pieza clave en el Como de Cesc Fábregas: “Es tímido, pero domina los duelos”

Luis de la Fuente da la lista de la Selección española para la Nations League con un sentido homenaje a Jesús de Miguel y las víctimas del accidente de Urda

El Comité de Disciplina aplaza la sanción a Owono, portero del Andorra, hasta la próxima semana por respeto a la familia de Jesús de Miguel

El protector bucal inteligente de la NFL: un chip del tamaño de una uña para medir los golpes en la cabeza y evitar conmociones cerebrales

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”