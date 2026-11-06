Torres: El Gobierno hace labor diplomática y logística ante el repunte migratorio en islas

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 nov (EFE).- El Gobierno reconoce el repunte migratorio que registra la ruta canaria, una situación ante la que desarrolla labores diplomáticas en Mauritania y Senegal y activa la logística del Plan Canarias para derivar entre islas y a la península a adultos y menores no acompañados, como permite la ley.

Así lo ha subrayado este viernes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al ser cuestionado por la petición de ayuda que ha enviado al presidente Pedro Sánchez el titular del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ante la saturación que afecta a islas como El Hierro, a la que han llegado en las últimas semanas miles de personas a bordo de cayucos.

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Sobre las misivas que Clavijo a dirigido a Sánchez, Torres ha dicho que han sido respondidas por escrito en un documento en el que se le ha informado de las gestiones que realiza el Gobierno español para gestionar esta "emergencia humanitaria".

En ese escrito, ha dicho, Sánchez recuerda a Clavijo que gracias a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, apoyada por todos los grupos en el Congreso, menos por su socio en las islas, el PP, y Vox, es posible establecer la solidaridad obligatoria, de forma que las demás comunidades autónomas compartan el esfuerzo de acogida de los menores cuando Canarias vea sobrepasadas sus capacidades, como vuelve a ocurrir.

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Además de esa posibilidad, a la que se suma la derivación de adultos a la península, que también se ha activado, la carta de Pedro Sánchez habla de gestiones "en el presente y de futuro", como son las que realiza estos días el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska en Mauritania y Senegal, donde se ha reunido con sus homólogos para que los convenios que España tiene con esos países, también con Marruecos, "tengan la mejor respuesta posible en cuanto a la contención migratoria", ha detallado Torres.

"También se aspira, y está en esa carta del presidente Sánchez, a que Canarias esté y forme parte del nuevo órgano europeo de control de fronteras. Junto a ello, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, activa hoy mismo medidas de emergencia para que podamos tener plazas suficientes de respuesta en el conjunto de las islas de Canarias", ha apostillado el también secretario general del PSOE en esta comunidad.

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El ministro Torres ha rechazado, en cualquier caso, "la hipocresía política de partidos que señalan al Gobierno de Sánchez pero que llevan a su programa electoral que si ellos gobiernan en nuestro país los inmigrantes que llegan a los territorios frontera" no saldrán de ellos, como "dice la ultraderecha".

"Hay partidos, como el Partido Popular, que señalan al actual Gobierno de España y resulta que votaron en contra de que los menores no acompañados que están en Canarias, Ceuta o Melilla vayan al resto del territorio español", ha aseverado el líder de los socialistas canarios.

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EFE

jmr/jlg

(foto)(vídeo)