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Tabla de tiempos del primer libre del Gran Premio de Sao Paulo

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Redacción deportes, 6 nov (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos:

.1.

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Lando Norris

GBR

McLaren

1:11,717

.2.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

a 0,082

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

  0,236

.4.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

  0,324

.5.

George Russell

GBR

Mercedes

  0,386

.6.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

  0,439

.7.

Gabriele Mini

ITA

Alpine

  0,852

.8.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

  0,897

.9.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  0,937

10.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  0,998

11.

Oliver Bearman

GBR

Haas

  1,120

12.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

  1,300

13.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  1,321

14.

Leonardo Fornaroli

ITA

McLaren

  1,116

15.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

  1,654

16.

Alexander Albon

THA

Williams

  1,794

17.

Luke Browning

GBR

Williams

  1,874

18.

Rafael Camara

BRA

Haas

  1,979

19.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

  2,043

20.

Colton Herta

USA

Cadillac

  2,558

21.

Dino Beganovic

SWE

Ferrari

  2,640

22.

Freddie Slater

GBR

Audi

  3,249

EFE

arh/asc

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