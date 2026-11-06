Tabla de tiempos del primer libre del Gran Premio de Sao Paulo

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos:
.1.
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Lando Norris
GBR
McLaren
1:11,717
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
a 0,082
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,236
.4.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,324
.5.
George Russell
GBR
Mercedes
0,386
.6.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
0,439
.7.
Gabriele Mini
ITA
Alpine
0,852
.8.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
0,897
.9.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
0,937
10.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
0,998
11.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,120
12.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1,300
13.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,321
14.
Leonardo Fornaroli
ITA
McLaren
1,116
15.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1,654
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1,794
17.
Luke Browning
GBR
Williams
1,874
18.
Rafael Camara
BRA
Haas
1,979
19.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
2,043
20.
Colton Herta
USA
Cadillac
2,558
21.
Dino Beganovic
SWE
Ferrari
2,640
22.
Freddie Slater
GBR
Audi
3,249
EFE
arh/asc
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