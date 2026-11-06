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Sarabia: "No hemos tenido mucho tiempo, pero estamos preparados de sobra para ganar"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 6 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Eder Sarabia, aseguró que sus futbolistas están "preparados de sobra para ganar" este sábado al Deportivo en el RCDE Stadium en el primer partido desde que asumió el cargo, aunque admitió que no ha tenido "mucho tiempo" para trabajar con la plantilla.

"No nos ha dado tiempo a hacer muchas de las cosas que venimos haciendo en otros equipos. Tenemos que ser inteligentes y encontrar un escenario donde nuestros futbolistas se sientan cómodos. Tenemos recursos y estamos preparados de sobra para ganar", señaló el técnico vasco en la rueda de prensa previa al encuentro.

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El Espanyol no gana como local desde la primera jornada de LaLiga EA Sports y Sarabia dijo que romper esta mala racha será "un reto bonito".

"Mañana el foco estará en arrancar con energía, ser competitivos, tener hambre, ganar duelos, ser valientes y conectar con la gente. Eso es lo que queremos ver. En el juego, iremos ajustando cosas que serán importantes y que con el paso del tiempo nos ayudarán a ser un equipo más fuerte", analizó.

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El entrenador bilbaíno insistió en la importancia de "finalizar jugadas y generar peligro" para ganar "confianza" y hacer que el público "pueda empujar más". También destacó que deberán "defender bien con la pelota" ante un oponente al que definió como "uno de los equipos con más talento en los últimos metros".

"Tiene muchos recursos. Puede correr desde un bloque bajo, tiene jugadores para ir al espacio, buenos lanzadores y velocidad en la última linea. Puede llegar por fuera o asociarse por dentro. Será una batalla bonita entre dos equipos que destacamos por intentar ser dominadores y jugar más en campo contrario", reflexionó.

Sarabia elogió especialmente al deportivista Pierre-Emerick Aubameyang: "Es muy bueno, me gusta mucho. Sorprende su rendimiento con esta edad. Imagino que es por su amor al fútbol, profesionalidad y genética. Va al espacio, se asocia bien, finaliza y no pierde la pelota. Tras la lesión no estará al 100%, o eso espero".

Asimismo, confirmó que el centrocampista Urko González causá baja por una leve lesión y se unirá a las ausencias de Kike García y Roger Hinojo, y no desveló quién será el portero titular, aunque elogió tanto a Marko Dmitrovic como a Àngel Fortuño.

Preguntado por la convocatoria del delantero Roberto Fernández con la selección española, la segunda consecutiva, afirmó que "es maravilloso" y que espera que en el próximo parón haya "dos internacionales más" en la plantilla, porque será "señal del buen trabajo y de que el colectivo favorece a las individualidades".

Además, Sarabia opinó que para optimizar el rendimiento de Roberto, éste "seguramente tenga que correr menos en defensa si el resto le acompaña para estar más fresco y ser más eficaz en ataque", y le recomendó "que no se obsesione con el gol, porque llega cuando estás conectado con el juego".

El técnico explicó que ve al central Leandro Cabrera como "un defensa de jerarquía", resaltó "las buenas cualidades" del centrocampista Gabriel Moscardo y admitió que intentó fichar al extremo Alex Calatrava cuando dirigía al Elche. De éste último elogió su "gol", "dinamismo", "trabajo defensivo" y capacidad para jugar en distintas posiciones.

Sarabia no estará en el banquillo ante el Deportivo, al arrastrar una sanción de su anterior etapa en el Elche. Será Jon López, el segundo entrenador, el que mandará desde la zona técnica.

"Nos conocemos perfectamente desde que empezamos a jugar en el Arenas de juveniles. Hemos trabajado juntos muchísimos años y tiene un gran conocimiento futbolístico", subrayó. EFE

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