Sábado, 7 de noviembre de 2026

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).-

ELECCIONES PSOE.- Tarragona.- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto político en Tarragona, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ELECCIONES PP.- Valladolid.- El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin de precampaña.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ELECCIONES VOX.- Guadalajara.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, pronuncia un mitin en Guadalajara.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Barcelona.- La candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun intervienen en un acto político en Barcelona.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ELECCIONES PODEMOS ERC.- Madrid.- La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, y el de ERC, Gabriel Rufián, participan juntos en un acto de precampaña en Madrid Espacio Delicias.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TIEMPO LLUVIAS.- Madrid - La tormenta Bruna llega este fin de semana a España con lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en buena parte de la Península y de Canarias, que podrían provocar crecidas en los ríos y posibles inundaciones.

PUBLICIDAD

(Vídeo)

ACEITE OLIVA.- Úbeda (Jaén).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura la Fiesta del Primer Aceite de Jáen, que organiza la Diputación de Jaén y que cuenta como pregonero al cómico Manu Sánchez

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

APICULTURA RETOS.- Caminomorisco (Cáceres).- Competencia desleal desde terceros países, bajos precios y cambio climático son los grandes problemas y, a la vez, retos de la apicultura española, un sector que tiene en el XII Feria Internacional de Apicultura y Turismo (APITHUR) una de sus grandes citas.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

RECUPERACIÓN FAUNA.- Palomas (Badajoz).- La cantante Rozalén participa en la liberación de un águila imperial ibérica recuperada en el hospital de fauna AMUS, una actividad con la que esta organización pondrá el broche a su campaña ‘Planeta I: Irrepetible’.

PUBLICIDAD

(Vídeo) (Foto) (Audio)

CRISIS VIVIENDA.- Madrid.- Acto vecinal en recuerdo a Maricarmen Abascal organizado por el Sindicato de Inquilinas, la FRAVM y la Asociación Vecinal Retiro Norte.

(Vídeo) (Foto)

TURISMO MUNICIPIOS.- Colmenar de Oreja (Madrid).- La Comunidad de Madrid impulsa este noviembre ‘Historias con Vida’, rutas turísticas gratuitas en Las Vegas y la Alcarria Madrileña que convierten a vecinos mayores en guías para preservar la memoria local, con itinerarios en Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Valdilecha y Tielmes.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

BRUJAS ZUGARRAMURDI.- Logroño - Logroño conmemora este fin de semana el Auto de Fe de 1610, un proceso judicial de la Inquisición contra 53 personas, la mitad de ellos vecinos de las localidades navarras de Zugarramurdi y Urdax, y que fue la última vez que se quemó en la hoguera en España a acusados de ejercer la brujería.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ORDENADORES TOGO.- Pamplona.- Siete voluntarios navarros, entre los que se encuentra el párroco de la iglesia de San Nicolás, César Magaña, han viajado a Togo a finales de octubre para poner en marcha en el hospital de Afagnan la primera de tres aulas digitales para estudiantes de enfermería en el país africano.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FÚTBOL JESÚS DE MIGUEL.- Santa Cruz de Tenerife. El Tenerife recuerda con emoción a Jesús de Miguel, cuya muerte tras un golpe recibido en el césped ha conmocionado al fútbol español, con una misa solemne oficiada por el obispo Eloy Santiago y un homenaje en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en el que espera que la presencia de numerosos aficionados.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS ATLÉTICO.- Majadahonda.- Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa de su entrenador, Diego Simeone, antes de su encuentro contra el Barcelona.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS BARCELONA.- Entrenamiento del Barcelona y rueda de prensa de su entrenador, Hansi Flick, antes de su encuentro con el Atlético de Madrid.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL