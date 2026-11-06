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Rufián cree que el caso Koldo puede penalizar al PSOE el 29N y pide "votar con memoria"

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Madrid, 6 nov (EFE).- El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, considera que casos de presunta corrupción como el Koldo penalizan electoralmente porque "la izquierda no puede robar", y por eso ha pedido este viernes que el 29N la gente "vote progresista, pero que vote con memoria".

En declaraciones a los medios antes de la presentación en Madrid de su libro 'Cómo ganar a los fachas', Rufián ha sido preguntado por las recientes detenciones del caso Koldo, entre ellas la del empresario cordobés Cristian Corvillo, vinculado al PSOE, que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017.

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Rufián ha recordado que hay altos cargos del PSOE en la cárcel, en alusión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y ha dicho que "la izquierda no puede robar".

"No es que no robe, sino que no puede robar. Y creo que eso nos penaliza enormemente. Y yo lo que pido a la ciudadanía es que vote progresista, pero que vote con memoria", ha añadido.

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Por otro lado, sobre una supuesta oferta económica del abogado del PP al exasesor ministerial Koldo García a cambio de información para dañar al Gobierno de Pedro Sánchez, ha comentado que se cree que "hayan ofrecido dinero a cambio de según qué cosas.

"Hay una parte del Poder Judicial, mediático, policial que va en contra de este Gobierno con todo", ha sostenido.

Y respecto a la investigación de la Fiscalía Europea de un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la vía de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo), ha comentado que habrá que ver cómo acaba este proceso y ha puesto el foco en el PP.

"El sistema ferroviario, y concretamente la alta velocidad, hoy en día no es no es sostenible, y es el resultado de los recortes del Partido Popular hace unos años y de la liberalización salvaje. Y Adif, que sí que es cierto que es una empresa pública, al final es una carcasa vacía llena de subcontratas", ha declarado. EFE

(foto)(video)

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