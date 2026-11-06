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Rego (BNG) cree posible evitar un PP-Vox: "Estamos en un tiempo en el que todo es posible"

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Ana Martínez

Santiago de Compostela, 6 nov (EFE).- Néstor Rego, de nuevo cabeza de lista del Bloque Nacionalista Galego (BNG) por A Coruña para las próximas elecciones generales, está seguro de que "estamos en un tiempo en el que todo es posible" y por eso ve viable "evitar" que del 29N resulte un gobierno PP-Vox ya que "hay partido".

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"Nosotros no damos nunca nada por perdido", asegura en una entrevista con EFE, convencido además de que en Galicia, con datos que maneja, el avance del Bloque "puede frenar a la derecha y a la ultraderecha" pues las encuestas están indicando, explica, que algún diputado, por ejemplo en A Coruña, está en disputa directa entre el BNG y Vox y, en el caso de Pontevedra, entre el Bloque y el PP.

Es por ello que cree que se dan las condiciones para pedir a la sociedad gallega que si quiere seguir avanzando y que no haya involución concentre su voto en el nacionalismo, que va a "dar la batalla" para que ese gobierno PP-Vox "no exista" puesto que sería -enumera- de "involución" democrática, de derechos y bienestar, de bajada de pensiones, de recortes y de limitación de libertades.

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"La ultraderecha llevó en dos ocasiones al Congreso una proposición de ley para ilegalizar al BNG y otras fuerzas soberanistas", recuerda al hablar de uno de los componentes de un potencial gobierno que "implicaría echar abajo políticas de igualdad porque no creen en eso; son negacionistas de la violencia de género, de la igualdad; en fin, sería un gobierno que aplicase políticas racistas, sería un gobierno, creo, que muy negativo".

Por tanto, desde el Bloque batallarán para que "no exista".

En esa carrera prefiere no poner techo, tampoco límites, pero sí tiene la absoluta confianza y certeza, tal y como confiesa, de que la sociedad no solo reconoce el trabajo hecho, también comprende que se necesita "más capacidad" para defender los intereses del pueblo.

Así que eso, vaticina, va a acabar en un mayor apoyo: "Estamos en un buen momento para conseguirlo, a pesar de la polarización".

Los electores, prosigue Rego, entienden que el Bloque es útil para "frenar la posibilidad de un gobierno de involución que encabece el PP y que incluya necesariamente a la ultraderecha". "Cada diputado que saque el BNG, pues evidentemente va a ser un diputado menos para la derecha", añade.

Sobre un escenario distinto en el que Pedro Sánchez revalidase y hubiese otro tipo de pactos entre el PSOE y diferentes grupos, Rego señala: "Nosotros nunca hemos dado nuestro voto a cambio de nada, nosotros lo que hacemos es poner sobre la mesa medidas que impliquen que los gallegos vayan a vivir mejor".

Galicia, subraya, ha padecido una discriminación histórica por parte de gobiernos de uno y otro signo, en los que cita a PP y PSOE, y por ello "acumula un déficit muy importante en infraestructuras, en inversiones en general, en equipamientos, en servicios y también en financiación; por lo tanto, es mucho lo que hay por delante, ¿no?".

Echa la vista atrás y lleva al paquete de medidas que acabaron conformando un acuerdo de investidura en los últimos comicios, con cuestiones relevantes que salieron adelante y otras "que han quedado un poco en el aire" por el adelanto electoral.

Las premisas son que el Bloque "no da cheques en blanco" en las negociaciones de las investiduras, y las colaboraciones puntuales se establecen "desde una relación en pie de igualdad".

Así, explicita que a lo largo de esta legislatura han sido muchas las ocasiones en las que el BNG ha impulsado conjuntamente con otras fuerzas iniciativas de todo tipo, en algunos casos en el ámbito de ERC-Bildu, pero también en otros incluyendo desde Sumar a Podemos, Compromís o PNV. También al PP "cuando entendíamos que ese apoyo del PP era bueno para que esas iniciativas saliesen adelante; estamos hablando desde la defensa de la industrialización de Galicia a otras cuestiones en las que podía haber una coincidencia puntual".

"Nosotros sobre esto tenemos un criterio claro: las únicas exclusiones son las de quien pretende que en vez de avanzar en derechos, retrocedamos", ha concluido. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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