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Ramos, Silva o Félix: Portugal busca un goleador tras la retirada de Cristiano

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Miguel Conceição

Lisboa, 6 nov (EFE).- Gonçalo Ramos, Fábio Silva o incluso João Félix figuran entre los jugadores a los que Portugal tiene en el punto de mira en busca de su próximo goleador, tras el anuncio este jueves de la retirada de la selección de su referente, Cristiano Ronaldo.

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A priori, el elegido a corto y medio plazo por el seleccionador Jorge Jesus será Ramos, quien ya ocupó el puesto de Cristiano cuando el ahora excapitán abandonó repentinamente la concentración de la selección el pasado 30 de septiembre por desacuerdos con el técnico.

A pesar de estar pasando por una temporada difícil en el AC Milan, el delantero de 25 años ha cumplido con las expectativas con la camiseta de su país. Fue titular en tres de los cuatro partidos que Portugal disputó recientemente en la Liga de Naciones, y anotó tres goles -dos de ellos decisivos- y dio una asistencia.

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No es la primera vez que Gonçalo Ramos es llamado para cubrir a Cristiano Ronaldo, ya que en el pasado Mundial de Catar de 2022, se convirtió en titular tras una disputa entre el exatacante del Real Madrid y el entonces seleccionador, Fernando Santos.

En lugar del capitán, Ramos se lució en los octavos contra Suiza, con un triplete y una asistencia en la goleada por 6-1.

Como alternativa a Gonçalo Ramos, Jorge Jesus podría optar por Fábio Silva, exjugador del Las Palmas y actualmente en el Borussia Dortmund.

Silva, de 24 años, sólo disputó unos minutos con la absoluta en 2024, bajo las órdenes del técnico español Roberto Martínez, y aunque Jesus lo incluyó en su primera y más reciente convocatoria, finalmente no fue una opción.

Sin embargo, sus números -y sus actuaciones- con la camiseta amarilla del Dortmund reivindican un mayor protagonismo en el combinado.

En la última jornada de la Bundesliga, Fábio Silva salió desde el banquillo para marcar en el minuto 89 el gol que aseguró el empate ante el Bayern Múnich (2-2), y el pasado miércoles lideró a los suyos en la Liga de Campeones, con un gol y una asistencia en la victoria sobre el Betis (2-1).

Portugal podría incluso asistir a una línea de ataque liderada por João Félix, actualmente compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudí.

Félix ha sido utilizado con bastante éxito por Jorge Jesus como segundo delantero, en apoyo del nueve, pero, en una reciente rueda de prensa, el técnico vaticinó un papel más adelantado para el exjugador del Atlético de Madrid y del FC Barcelona.

"Con el tiempo se convertirá en un delantero centro. No tengo ninguna duda. Es un jugador con capacidad de definición y creación, con mucha calidad en su espacio", declaró el 18 de septiembre.

En ese mismo acto, Jorge Jesus recordó también que el extremo del Galatasaray Rafael Leão jugaba de punta en su primera temporada como profesional, en el Sporting de Portugal, dirigido por aquel entonces por el actual seleccionador.

Y de cara al futuro, todo apunta a que los goles de Portugal pasarán por los pies de Gustavo Varela, una de las revelaciones de la Serie A italiana en esta campaña.

Varela, internacional sub-21, suma nueve goles en nueve partidos de liga con el Monza, además de haber marcado en cuatro jornadas consecutivas.

El jugador, que se formó mayoritariamente en la cantera del Benfica, no ha pasado inadvertido para Jorge Jesus, quien lo ha incluido en su prelista para los próximos partidos de Portugal en la Liga de Naciones, que serán los primeros del 'postCristiano Ronaldo'. EFE

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