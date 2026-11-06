R. Sociedad-R. Madrid y Barça-Atlético se adelantan al 2 de diciembre por la Supercopa

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Madrid, 6 nov (EFE).- LaLiga confirmó que los partidos de la jornada 23 de LaLiga EA Sports adelantados por la Supercopa de España, que enfrentarán a la Real Sociedad y al Real Madrid y al Barcelona con el Atlético de Madrid, se jugarán el miércoles 2 de diciembre.

La Real Sociedad recibirá al Real Madrid a las 19:00 horas y el Barça y el Atlético, que también se enfrentan este fin de semana en el Metropolitano dentro de la jornada 12, se volverán a encontrar el 2 de diciembre en el Camp Nou, a las 21:30 horas.

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La jornada 23 de LaLiga EA Sports está prevista para el primer fin de semana de febrero.

La Supercopa de España 2027 se celebrará en Estambul por coincidir con las fechas iniciales de la Copa Asiática en Arabia Saudí, aunque la competición ha quedado aplazada hasta finales de año, por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el reino.

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La primera semifinal de la Supercopa entre el Barcelona y el Atlético de Madrid será el martes 2 de febrero próximo (20.00h), en el estadio del Fenerbahce, y la segunda entre la Real Sociedad y el Real Madrid al día siguiente, en el Tupras Stadium.

La final se resolverá el sábado día 6 en el estadio Ali Sami Yen. EFE