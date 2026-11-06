Protección Civil mantiene alerta por Bruna ante lluvias intensas y olas de hasta 6 metros

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Madrid, 6 nov (EFE).- Protección Civil y Emergencias mantiene para los próximos días la alerta por la llegada de la borrasca Bruna, que desde el sábado dejará lluvias fuertes o muy fuertes, acompañadas de tormentas, rachas intensas de viento y temporal marítimo con olas entre los 5-6 metros, además de riesgo de inundaciones locales y crecidas de ríos.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los mayores acumulados de lluvia se esperan en el oeste del sistema Central y en áreas de Galicia, donde podrían superarse los 200 litros por metro cuadrado a lo largo de los próximos días, al menos, hasta el miércoles.

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A partir de mañana, los chubascos fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañados de tormenta, afectarán al oeste de Canarias desde últimas horas, extendiéndose durante el domingo al resto del archipiélago; También arreciará el viento del suroeste, con rachas muy fuertes que afectarán a las islas más montañosas.

En la península, será a partir de la tarde del domingo, y hasta, al menos, el miércoles, cuando sucesivos sistemas frontales asociados a la borrasca comiencen a afectar, con chubascos fuertes o muy fuertes en el oeste peninsular, así como una intensificación de los vientos del sur-suroeste que dejarán rachas muy fuertes en el oeste de Galicia y zonas altas.

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Los mayores acumulados se esperan en zonas de la vertiente atlántica peninsular expuestas a los vientos húmedos del suroeste, donde las lluvias se caracterizarán además por su persistencia, destacando el oeste del sistema Central y del oeste y sur de Galicia. De forma más dispersa y ocasional las precipitaciones también afectarán a las vertientes cantábrica y mediterránea.

En cuanto al temporal costero, afectará a Canarias a finales del sábado y el domingo, con vientos fuertes y a partir del lunes, con mar de fondo de 3 a 4 metros. En la costa occidental de Galicia, las olas podrán alcanzar una altura de 5 a 6 metros a partir del domingo, mientras que en Andalucía occidental se espera oleaje de 4 metros.

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A partir del jueves se espera que las precipitaciones "pierdan intensidad", aunque no se descarta que puedan continuar los chubascos fuertes en la península.

Ante estas lluvias intensas, Protección Civil recomienda extremar las precauciones al volante, reducir la velocidad y circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. También aconseja evitar detenerse o aparcar en zonas inundables, ya que el rápido ascenso del nivel del agua puede arrastrar los vehículos y provocar daños.

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En caso de lluvias torrenciales, insiste en no atravesar tramos inundados, ni a pie ni en vehículo, y buscar los puntos más altos de la zona. Si se está en el campo, recomienda alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar cruzar vados inundados. EFE